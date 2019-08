Las cosas en París siguen movidas con el caso Neymar. Y a cada hora que pasa, se va complicando cada vez más. El entrenador del PSG, Thomas Tuchel ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del domingo ante el Toulouse y ha tenido tiempo para hablar sobre el futuro del jugador brasileño. A pesar de haber entrenado durante toda la semana "con buen ánimo" y estar en forma tras la lesión que sufrió en junio, el técnico ha afirmado que el club ha decidido que Neymar no jugará hasta que su futuro esté resuelto. "La posición del club es que si la situación no es clara, no puede jugar. Si la situación está clara mañana, podrá jugar, si no, no".

El entrenador alemán también fue preguntado que si el delantero fuera convocado para los próximos partidos eso signifique su continuidad en el equipo, Tuchel evitó la pregunta alegando que habría que dirigirse al director deportivo Leonardo y que, como dijo antes, "puede jugar si la situación está clara". Sobre las razones por las cuales Neymar se quiere ir, el técnico no quiso responder y considera que "hay que adaptarse a cada situación" y que su cometido es preparar a sus jugadores para que estén al mejor nivel.

Neymar no viste la camiseta del PSG desde el pasado 11 de mayo, cuando el conjunto parisino ganó 1-2 contra el Angers con goles precisamente del brasileño y de Ángel Di María. El futuro del jugador carioca está cada vez más difícil, el Barcelona tiene que hacer una oferta más si quiere ficharle, el Real Madrid y la Juventus se mantienen a la espera y el PSG quiere venderle, pero si recibe una oferta que le convezca. Hasta el 2 de septiembre todo puede pasar.