El ex futbolista madrileño Álvaro Domínguez ha escrito una carta en Twitter explicando todo lo que ha sufrido durante estos últimos años por sus dolencias en la columna, que le lastraron a una necesaria retirada en 2016. "Quería compartir con vosotros un tema personal que muy pocas personas saben", empezaba el escrito. Se sinceraba diciendo que "a día de hoy y después de 5 operaciones de columna, puedo decir que he recuperado mi vida y salud". Luego cuenta cuando hace tres años decidió retirarse y "salir de la burbuja" para poder curarse de sus dolencias "en silencio, sin prisas ni presión". Álvaro no quería marcarse un objetivo claro si conseguía recuperarse: "Quizá para volver a jugar o simplemente poder volver a dar un paseo o hacer un viaje sin que fuese un gran esfuerzo".

"Han sido años difíciles conviviendo con un dolor que desespera, frustra y te amarga la vida" confesaba el ex rojiblanco. También comenta las dificultades que le han puesto tanto los doctores que le han negado tratarle por la dificultad del asunto como el último club donde militó, el Borussia Mönchengladbach: "En ningún momento se ha preocupado o ha tratado de buscar soluciones". Pero no se rindió, probó todo lo posible para que al final varios doctores accedieran a operarle, tras cuatro intentos hizo para convencerles. En la última parte de la carta agradece todo el apoyo recibido y a los "valientes doctores" que han creído en la grave situación en la que estaba el futbolista. Álvaro Domínguez finaliza el mensaje con una frase motivadora: "Never a victim, forever a fighter" (Nunca una víctima, siempre un luchador).