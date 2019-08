Héctor Cruz, ex médico de la selección colombiana: "James está mal de la cabeza, no se prepara"

Héctor Cruz, ex médico de la selección colombiana: "James está mal de la cabeza, no se prepara"

Héctor Cruz, ex médico de la selección colombiana: "James está mal de la cabeza, no se prepara" Concedió una entrevista a un periódico digital colombiano y asegura que el jugador no se comporta como un profesional.

Libertad Digital 2019-08-28 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Lo más popular