A falta de pocos días para que se cierre el mercado de fichajes en España, el futuro de Keylor Navas continúa siendo muy incierto. Pese a la frase sobre el meta costarricense pronunciada la semana pasada por Zinedine Zidane, en la previa del partido liguero contra el Valladolid en el Santiago Bernabéu —"Keylor no me ha dicho que quiera irse, cuento con él y no contemplo la posibilidad de que se vaya", dijo el técnico francés un día antes de que su equipo empatara contra el cuadro pucelano—, lo cierto es que el jugador tico sigue buscando su salida del club madridista.

Keylor sabe que está a la sombra de Thibaut Courtois y que va a tener muy pocas posibilidades esta temporada en el Real Madrid, si acaso en la Copa del Rey. Por eso quiere tener más minutos en un club europeo que aspire a ganar todos los títulos este curso. Y el equipo que sigue con más fuerza como próximo destino es el París Saint-Germain.

De hecho, el diario costarricense La Nación asegura este miércoles que Navas ya tiene cerrado un acuerdo con el campeón de la Ligue 1 y que incluso se ha despedido de Zidane. En España, algunos medios señalan que las negociaciones entre las tres partes (Real Madrid, PSG y el jugador) están "muy avanzadas" y que su incorporación al club francés puede ser inmediata, mientras que Sport va más allá al afirmar que el tico "podría ser jugador del PSG este jueves".

Pero nada más lejos de la realidad. Según han podido saber Libertad Digital y esRadio, nada ha cambiado con Keylor Navas respecto a las últimas horas. El jugador sigue queriendo salir del club, pero que de momento nadie satisface las expectativas del Madrid ni las de Navas: el tico sólo se irá si alguien pone 20 millones de euros encima de la mesa y el jugador consigue un contrato de 7 millones netos al año.

Además, fuentes del Real Madrid aseguran a este medio que Keylor Navas "no se ha despedido de nadie" en el club. También apuntan desde la entidad de Concha Espina que no saben nada, que aún no han hablado con el futbolista, aunque también sospechan que Keylor está negociando con el PSG.

Así las cosas, el guardameta de San Isidro, que cumplirá 33 años el próximo mes de diciembre, aún tiene muchas posibilidades de abandonar el Real Madrid este mismo verano, pero de momento no tiene cerrado ningún acuerdo con otro club.