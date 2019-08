Lo que ha hecho y no ha hecho el Real Madrid en el caso de Neymar

El culebrón de Neymar entra en su recta final y todo apunta a que acabará en el Barcelona. Así lo creen en las oficinas del Bernabéu donde se da por hecho, tras pensar que había posibilidades de verle en otro club, su retorno al Camp Nou. Durante las últimas semanas se han afirmado muchas cosas sobre el Real Madrid y el fichaje de Neymar. La realidad es que nunca ha estado cerca de vestirse de blanco. Es imposible fichar a un futbolista sin hacer una oferta y no, el Real Madrid no ha hecho ninguna. Esto es una señal clara del superficial interés del club en Neymar.

Cierto es que en las últimas semanas sí cambio la postura del club respecto a su posible fichaje. Ya no había un "no" rotundo y es que se veía a Neymar como una oportunidad su fichaje, deportiva y económicamente. Y es que por primera vez se deba el escenario que deseaban: se intuía que el jugador podía salir del PSG por voluntad propia de Nasser Al-Khelaïfi.

Tras la sanción del PSG a Neymar y los problemas de convivencia que tenían club y jugador, el Real Madrid mantuvo contacto con las patas claves en la operación. Hubo llamadas pero eran meramente informativas. Con el PSG y con el padre de Neymar. Querían saber si había opciones reales. De nuevo, el padre del futbolista movió sus hilos y utilizó al Real Madrid como posible vía de escape. Quien sabe si para forzar a que se moviera el Barcelona. Si estaban siendo utilizados, no lo saben a ciencia cierta en el Madrid. El padre utilizó todas sus bazas al llamar a varias personas del club. No eran Florentino Pérez ni José Ángel Sánchez pero se molestó en que su mensaje llegara a las personas que toman este tipo de decisiones. En todo momento, o así dicen desde el Real Madrid, Neymar Santos mostró la voluntad de él y de su hijo de recalar en el conjunto blanco. Y pese a ello, en el Madrid siempre se actuó con cautela porque no acababan de creer que el futbolista prefiriera jugar con ellos que con el Barcelona. Y el tiempo les ha dado la razón.

El Madrid, sabiendo que Neymar podría dejarles mal otra vez, nunca se lanzó definitivamente para lograr su fichaje. Nunca hizo oferta. Nunca llegó a un acuerdo con los agentes del futbolista. No envió un emisario a París para negociar con el PSG. Como han dicho desde el principio, cuando resurgió el interés en Neymar, siempre se mostraron como espectadores. La teoría del Real Madrid, que veremos si se cumple o no, es que el Barcelona no tiene dinero para fichar a Neymar y cuando sucediese eso, con las negociaciones rotas entre PSG y Barça, ahí si hubiera entrado en una operación para fichar al brasileño. Sin los azulgranas de por medio y con una llamada del PSG al Real Madrid. Hasta la fecha, la única propuesta de los franceses incluía a Vinicius y es un jugador "intrasferible" para los dirigentes blancos.

El Real Madrid no ha perdido una batalla con el Barcelona porque nunca ha peleado realmente el fichaje de Neymar. No se han dado cuenta ahora que tiene un tobillo delicado, que el fichaje ronda los 500 millones de euros y que va a cobrar 35 millones. Son argumentos que ya conocían desde hace mucho tiempo y, pese a ello, estaban dispuestos a fichar a Neymar si se cumplían las condiciones que pedía el Real Madrid: incluir a James o Bale y que el PSG cubriese económicamente una recaída de Ney. Son aspectos que nunca se han llegado a tratar porque el Madrid nunca ha pasado de ser un mero espectador que espera el momento idóneo que parece nunca va a llegar.

Sin Neymar y con el sueño imposible de Pogba, petición que sigue demandando Zidane, la plantilla está cerrada. Como adelantamos el pasado 15 de agosto, no habrá más fichajes o movimientos salvo que Keylor Navas se marche como pidió al club. Salvo giro de los acontecimientos, futbolistas como Eriksen y Van de Beek, fichajes fáciles y trabajados por el Real Madrid, no llegarán al Bernabéu.