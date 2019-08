El Sevilla FC ha sido el más afortunado de los tres representantes españoles en el sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa, al quedar encuadrado en un asequible grupo A, mientras que Getafe CF y RCD Espanyol, de vuelta a Europa tras muchos años ambos, tendrán salidas complicadas aunque con números para pasar a las eliminatorias.

La primera bola en ser abierta en el Foro Grimaldi de Mónaco fue la que contenía el nombre del Sevilla FC, cinco veces ganador de la competición, que se verá las caras con el APOEL FC de Chipre, el Qarabag FC de Azerbaiyán y el F91 Dudelange de Luxemburgo.

Por su parte, el Getafe CF, de vuelta a Europa nueve años después, quedó encuadrado en el Grupo C junto al FC Basel suizo, el cabeza de serie y gran rival junto al FC Krasnodar ruso, con el equipo turco del Trabzonspor como último en ser elegido y, en principio, rival más débil.

El RCD Espanyol, procedente de la fase previa y de regreso a esta competición doce años después, se hará una ruta por el Este de Europa al quedar encuadrado en el grupo H junto al CSKA Moscú ruso, Ludogorets Razgrad búlgaro y Ferencváros TC húngaro.



Composición de los grupos

GRUPO A: SEVILLA FC, APOEL FC, Qarabag FC y F91 Dudelange

GRUPO B: Dinamo Kiev, FC Kobenhavn, Malmö FF y FC Lugano

GRUPO C: FC Basel, FC Krasnodar, GETAFE CF y Trabzonspor

GRUPO D: Sporting CP, PSV Eindhoven, Rosenborg BK y LASK

GRUPO E: SS Lazio, Celtic FC, Stade Rennais y CFR Cluj

GRUPO F: Arsenal FC, Eintracht Frankfurt, Standard de Lieja y Vitória

GRUPO G: FC Porto, BSC Young Boys, Feyenoord y Rangers FC

GRUPO H: CSKA de Moscú, Ludogorets Razgrad, RCD ESPANYOL y Ferencváros

GRUPO I: VfL Wolfsburg, KAA Gent, AS Saint-Étienne y FC Oleksandriya

GRUPO J: AS Roma, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir y Wolfsberger

GRUPO K: Besiktas JK, SC Braga, Wolverhampton FC y SK Slovan Bratislava

GRUPO L: Manchester United, FK Astana, FK Partizan y AZ Alkmaar