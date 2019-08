Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, realizó algunas declaraciones a los medios tras el encuentro de liga de su club ante el Metz. El interés del FC Barcelona en el retorno de Neymar ha creado un culebrón que, inevitablemente, está a punto de llegar a su fin con el cierre de mercado el próximo día dos de septiembre. Eso sí, Leonardo no le cierra la puerta con rotundidad.

Ningún acuerdo: "Nunca ha habido acuerdo y no lo hay. Si llegaba una buena oferta, se podía ir, pero no ha sido así".

Primera propuesta del Barça: "La primera propuesta por escrito del Barça fue el 27 de agosto. Estuvimos abiertos a hablar de jugadores, pero no hubo aceptación de nuestras condiciones".

¿Cuándo será el final para recibir ofertas?: "Nunca ha habido acuerdo y no lo hay. Si llegaba una buena oferta, se podía ir, pero no ha sido así. ¿Que si habrá otra negociación? Eso depende del Barça, deberá hacer otra propuesta. No hemos puesto un plazo. El plazo natural es el del cierre del mercado del lunes 2 de septiembre".

Su relación con Ney: "No le conocía de antes, nunca nos habíamos visto. Con el tiempo, incluso he llegado a apreciar su forma de ser. Lo normal es tener relación para aprovecharla lo máximo posible. Pero a decir verdad, esta relación, a día de hoy, no es la más tranquila que existe. Es complicado porque hay cosas que tenemos que resolver. Valoramos su salida en nuestros términos, pero nunca se dieron".

Negociación con Dembélé: "No teníamos un acuerdo con el Barça, por lo que tampoco negociamos con Dembélé"