El último día del mercado de fichajes es siempre una locura, eso no se puede negar. Y si no os lo creéis, podéis confirmarlo en el comunicado que lanzó anoche el París Saint Germain para anunciar que su jugador Jesé Rodríguez se marchaba cedido. Se ha ido al Sporting de Portugal, pero por la mañana estaba sonando como posible incorporación del Celta de Vigo. Entonces el departamento de prensa del club francés no se dio cuenta de que había que corregirlo y, por las prisas de anunciarlo, el resultado fue este:

La historia es que el jugador tenía la cesión prácticamente cerrada con el club gallego, aunque era la segunda opción porque el plan era fichar al jugador del FC Barcelona, Rafinha Alcántara. El PSG no tenía noticias del jugador culé, entonces la opción del exmadridista era la más factible. Con el visto bueno del Celta, el departamento de comunicación francés ya tenía escrito el comunicado oficial anunciando la cesión por una temporada al conjunto celtiña.

Y, de repente, por la tarde la opción Rafinha se reactiva y acaba firmando la cesión con el club gallego, mientras que el PSG tenía que buscar una nueva salida para Jesé, que finalmente fue al conjunto portugués, pero los encargados de prensa se enteraron del cambio de equipo después de lanzar el comunicado a las redes sociales. Un error que le puede ocurrir a cualquiera.