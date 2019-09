El seleccionador español de fútbol, Robert Moreno, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación, por primera vez después de conocerse la lista de convocados para los partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 ante Rumanía e Islas Feroe. El pasado viernes, tras conocerse la lista de 23 jugadores convocados, el técnico catalán no ofreció la tradicional rueda de prensa posterior en señal de respeto por el fallecimiento de la hija del exseleccionador Luis Enrique Martínez.

En su primera intervención ha agradecido "el respeto mostrado por los medios de comunicación ante la situación personal tan delicada por la que ha vivido el asturiano. Ha habido tres ruedas de prensa que no me hubiera apetecido hacer, la de Malta, la de mi presentación y ésta, pero ahora es mi responsabilidad. Si algún día él decide volver a entrenar yo estaría disponible para trabajar con él o dar un paso al lado".

Sobre la ausencia de Diego Costa ha declarado que "sería una falta de respeto decir por qué no trae a un jugador u otro en relación a la no convocatoria de Diego Costa, para centrarse a los que no han venido. Sin embargo, ha reconocido el buen momento de Paco Alcácer en el Borussia Dortmund y ha dicho que "los delanteros viven de las rachas y hay que aprovecharlas". El que sí está es Pablo Sarabia, que "es un jugador que nos puede aportar muchas cosas como juego interior entre líneas, que asiste y también marca goles, lo hizo muy bien en el Sevilla y lo está haciendo muy bien en banda izquierda en el PSG y tiene polivalencia y es nuestro perfil de delantero que buscamos".

En cuanto al estilo de juego ha sido claro: "Debemos tener el balón con sentido, tener profundidad para que nos permita presionar para cuando no tengamos el balón, para que no nos roben el balón y debemos convertir cada ataque en una situación de tiro, esa es nuestra brújula".

También ha hablado sobre Ansu Fati, la nueva joya del Barça de quien ha afirmado que "no hay que tener prisa y es un chaval muy joven que debe quemar muchas etapas todavía y hace nada era cadete y ahora de repente juega en el Camp Nou y Ernesto seguro que lo gestionará bien".

"No es necesario tener un portero fijo"

Uno de los jugadores con menos partidos es Fabián Ruiz. En este sentido, ha dicho que "no es justo darle la responsabilidad de que sea el líder del centro del campo, pero ha dado un paso adelante y estamos encantados de contar con él y lo único que puedo decir es que es un lujo contar con él".

Sobre el posible cambio de guardia en la portería, el entrenador "ve muy bien a los tres porteros (Kepa Arrizabalaga, David de Gea y Pau López) y no creo que haya que tener un portero fijo en la selección sino que la competencia es sana, lo que deben que ser es titulares en sus equipos, en Barça ganamos un triplete con Ter Stegen y Claudio Bravo y es nuestra idea también en la selección", ha dejado claro.

En cuanto a los dos rivales ha advertido que le preocupa "sentirse superiores a Rumanía, que es un equipo que es un buen conjunto y que perdieron el último partido en casa, llevan los mismo goles que nosotros y necesitaremos dar una buena versión". "Contra Islas Feroe hay que meter mucha tensión para evitar sorpresas, además ser en Gijón es un aliciente para poder vencer con autoridad", ha añadido.

Para finalizar se ha mostrado muy optimista sobre la pareja de Sergio Ramos en la defensa, al que ha considerado un ejemplo por su actitud y capacidad de superación."Hay varios jugadores como Vallejo, Meré, Pau Torres, Unai, Mario Hermoso y esa competencia hace que tengamos una pareja de calidad para Sergio para la Eurocopa", ha señalado. "A Sergio Ramos va a ser al que más le voy a exigir, si baja el nivel no va a jugar", apuntaba Robert Moreno.