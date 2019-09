El polémico comentario de Ben Arfa al quedarse sin equipo: "Es como una mujer, si no te excita..."

Ben Arfa vuelve a ser protagonista fuera de los terrenos de juego. El delantero galo se ha quedado sin equipo tras desechar numerosas propuestas. El ex del PSG explicó de manera polémica la razón por la que decidió declinar las ofertas que le llegaron: "Ninguno de los proyectos que me han ofrecido me atrajo. Esto es como una mujer: si no te excita, déjalo ir", escribió el futbolista en Instagram.

Fiorentina, Fenerbahce o West Ham llamaron a su puerta pero, a sus 32 años, Ben Arfa decidió quedarse en paro.

De todas formas, al ser agente libre, Ben Arfa podría firmar por cualquier equipo en cualquier momento por mucho que el mercado este cerrado.

Cláusula 'Joker' en Francia

Sorprendió en el mundo del fútbol el fichaje del centrocampista Valentin Rongier. A sus 24 años el jugador del Nantes se marcha al Olympique de Marsella a cambio de 13 millones de euros, con el mercado ya cerrado. ¿Por qué? En Francia hay una cláusula, Joker, que permite incorporar jugadores que jueguen en la liga francesa con el mercado estival cerrado.

La cláusula Joker dice lo siguiente: un club de la Ligue 1 o Ligue 2 puede reclutar a un joker desde el día posterior al cierre de mercado y hasta un día antes de la apertura del mercado invernal. Sólo se incluyen en este apartado futbolistas que sean titulares de una licencia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para la temporada actual". Es decir, que actúen en Francia. Especifica, además, que esta situación "excepcional" está "estrictamente limitada a un jugador por club".