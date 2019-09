Robert Moreno: "Queremos ser primeros y sumar 30 puntos"

El seleccionador español, Robert Moreno, ha asegurado que no afronta "como un debut" el partido contra Rumanía de este jueves perteneciente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 y reconoce que está "expectante" porque llegue el encuentro, el primero que dirige como técnico oficial del combinado absoluto español. "Estoy expectante, no me lo tomo como un debut. Ya lo sentí así la última semana, los partidos de Suecia e Islas Feroe, pero tengo ganas de que llegue, ganas de hacerlo bien en un partido muy difícil", indicó Moreno ante los medios citados en Rumanía.

La selección española lidera su grupo de clasificación con pleno de triunfos. Sin embargo, el nuevo técnico no se conforma. "Cualquier partido que ganemos será importante, ganando mañana tendríamos 15 puntos pero no estaríamos clasificados. Pero es la realidad, no es ningún discurso victimista. Hasta que no estemos clasificados no hay nada que celebrar", dijo el técnico. "Queremos ser primeros porque es importante para el sorteo. Quedar primero o segundo te afecta después. Nuestro objetivo a día de hoy es hacer 30 puntos. Esa es la idea. Que luego son 27, pues serán mejor que 24 puntos", añadió el seleccionador español, que toma los mandos tras la renuncia de Luis Enrique el pasado mes de julio.

Preguntado por el once que alineará este jueves no quiso dar pistas. "Se suma todo, te generas una imagen a priori pero luego va cambiando y cuando discutes con el staff diferentes puntos de vista. Es un proceso que va avanzando y que concluirá mañana", reconoció. "No es cuestión de un entrenamiento, sino porque tengo que acabar de discutir con mi equipo diferentes situaciones que se pueden dar. A los jugadores se lo decimos justo antes del partido para que todos estén enchufados. Ayer entrenamos video y lo que intentamos es que todos sientan que pueden participar", explicó.

A partir de ese momento, el técnico se centró en responder preguntas con nombres propios. Uno de ellos fue Dani Ceballos, del que dijo que "puede ocupar las dos posiciones" ante la ausencia de los lesionados Isco y Marco Asensio. "Nos puede aportar por su perfil en banda o por dentro. No hay dos jugadores iguales, pero el perfil que tienen es parecido", apuntó.

En cuanto a la portería tampoco mostró sus cartas. "Puede ser que se dé continuidad o que jugue uno este partido y ya juegue todos los que quedan. Entra la posibilidad de alternar, pero depende de ellos. No creo que en una selección el portero sea tan determinante. Si se mantienen las condiciones a día de hoy podríais ver a los tres en la fase de clasificación", añadió.

Otro de los nombres propios fue Rodrigo, el delantero del Valencia. "Le he visto perfecto, hemos estado dos días entrenando y le he encontrado como siempre. Es un jugador muy profesional, me parece que es una buena persona, ha sido muy respetuoso en todo el proceso viéndolo desde fuera y entiendo que no le tiene que afectar de ninguna manera. Estará en perfectas condiciones con nosotros, si pensáramos lo contrario no lo hubiéramos traído".

De igual manera que elogió a Mikel Oyarzabal, pero tampoco confirmó su presencia en el once. "Cualquiera de los que está aquí es susceptible de jugar ante Rumanía. No voy a dar pistas. Hacemos parejas en todas las posiciones y siento que cualquiera que pusiéramos iba a dar un alto nivel. Oyarzabal es un chico muy trabajador, se lo toma todo muy en serio y creo que lo va a volver a hacer muy bien cuando tenga la oportunidad de jugar", comentó.

"Me ha impresionado Stanciu"

Por último, Robert Moreno fue exhortado a citar a varios jugadores de Rumanía y no tuvo reparos en decir que solo conocía a tres antes de saber que se enfretarían a ellos. "Andone, Hagi y Sapunaru, que no ha venido en esta. Te engañaría si dijese más. Andone porque jugó en España, pero ahora los conozco a todos. El conjunto me ha impresionado, el trabajo de Contra porque hacen todo muy bien. Si tengo que decir uno solo me ha impresionado Stanciu", aseveró sobre el centrocampista del Slavia Praga.

Además, Moreno comenzó su rueda de prensa enviando las condolencias a la familia y amigos de Blanca Fernández Ochoa. "Respecto a lo primero, está siendo una semana de demasiados malas noticias. Quiero enviar todo el cariño para su familia, todo el mundo sabe lo que significó para el deporte español. Es una pena", sentenció.

Alcácer: "Me ha faltado continuidad y minutos"

El delantero internacional español Paco Alcácer ha identificado su carencia de "continuidad y minutos" en el Borussia Dortmund como los motivos de su ausencia en las anteriores convocatorias de la selección nacional, asumiendo que eso tendrá que cambiar a partir de este mismo curso si quiere repetir la experiencia.

"Sinceramente, continuidad y minutos", ha contestado en alusión a por qué no iba más a menudo convocado con la selección. "Cuando salí del Valencia al Barcelona, hubo un cambio muy grande de minutos. Y está claro que aquí los que vienen es porque tienen minutos en sus respectivos clubes, porque lo hacen bien en el campo y eso hace que el entrenador se fije en ellos y los haga venir", ha reiterado.

"Está claro que la temporada pasada hubo muchas lesiones, no tuve mucha continuidad de partidos en el Dortmund, y puede que eso sea la excusa", ha argumentado Alcácer, en la víspera de que España se enfrente a la selección de Rumanía. "Pero al final no tengo que comerme la cabeza, es un tema de entrenador; no solo estoy yo, hay muchos jugadores que lo están haciendo bien en sus clubes y el míster tiene la decisión muy complicada de traer de entre 23, 24 o 25 futbolistas, para él es muy complicado", ha apostillado.

Por otra parte, ha elogiado a Rumanía en su labor de conjunto. "No creo que sea un jugador solo el que sea el más importante o peligroso. Hay que centrarnos en nuestro juego, en nuestros jugadores, que eso sí es lo más importante", ha señalado el actual delantero del Dortmund.