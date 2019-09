Nobita es trending topic en las redes sociales. ¿Se acuerdan de él? Se trata del niño de pantalón corto y azul que siempre acompañaba a Doraemon en la serie de dibujos animados. Sí, aquel gato que tenía un bolsillo mágico del que sacaba cualquier objetivo. Nobita no está en boca de la gente otra vez porque haya vuelto a ver la serie. Resulta que, para muchos, y así se le reconoce en las redes sociales, hay un parecido físico entre el niño japonés y Josep María Bartomeu.

La historia de esta denuncia comienza en 2017 cuando Neymar deja el Barcelona para irse al PSG. Una decisión inesperada y que dolió a muchos azulgranas. Entre ellos, el youtubuer AuronPlay que tiene casi 18 millones de suscriptores. Cuando se marchó al PSG, Raúl Álvarez, que es el nombre del youtuber, expresó su frustración y lo pagó con todos los protagonistas del traspaso. "Neymar, cabrón". "Neymar, me has jodido la vida". "Nobita, vamos a por ti", "Bartomeu, dimisión", fueron algunas de sus expresiones. Raúl ha explicado, a través de su canal de Youtube, que todo eran bromas. "Yo soy del Barça, pero que un jugador se vaya no me quita el sueño. Durante un tiempo estuve con este meme de Nobita. Puse tonterías absurdas y, cuando pasó el tiempo, dejé de hacer bromas", afirmó.

La denuncia que enseñó AuronPlay

Broma que fue tomada como un insulto y denunciada. A finales de 2018 tuvo que ir a recoger una citación en el juzgado y allí se enteró de que el motivo de la misma eran los tuits que había escrito un año antes. Sin embargo, el juez que ha recibido la denuncia, que incluía pantallazos de los tuits que molestaron al FC Barcelona, ha decidido rechazar esta denuncia. El juez entendió que un dibujo animado infantil no es considerado un insulto.