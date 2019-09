El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha repasado en la televisión del club las principales noticias que engloba el equipo ante los directores de ´Sport´, 'L'Esportiu y ´Mundo Deportivo´. Aunque la entrevista a tres bandas estuvo dividida en tres bloques, la más esperada fue la de la parcela deportiva dónde reveló todo lo ocurrido con Neymar y Messi, dos nombres propios que inquietan al aficionado blaugrana. El primero por su posible incorporación en temporadas venideras y el segundo por el pacto en su contrato que le podría liberar en 2021.

Neymar fue el tema más recurrente de la noche, y Bartomeu se defendió diciendo que la opción de ficharle "era un extra" y "no estaba planificado" desde el área directiva pero que sí respondía a "una decisión deportiva de los técnicos". "Cuando Leonardo abre las puertas a negociar, nos incorporamos a las negociaciones. Fichar a Neymar era una decisión deportiva de los técnicos", ha comentado Bartomeu durante una entrevista a Barça TV.

"En el club era una ilusión que Neymar se incorporara. El Barça no ha puesto jugadores sobre la mesa, son jugadores que pone el PSG. Pero durante las negociaciones, cuando aparecen nuevas demandas del PSG, decimos que no son asumibles y detenemos las conversaciones", ha añadido. "La planificación deportiva estaba hecha desde hace tiempo y hemos ejecutado los fichajes que teníamos planificados. Esta plantilla es más competitiva que el año pasado. Es corta pero muy competitiva", ha reiterado antes de analizar las cuentas. "Para esta temporada presentaremos un presupuesto alrededor de 1.060 millones de euros de ingresos", ha asegurado el presidente culé. "Tenemos una economía saneada y somos un club robusto. Que las entidades financieras se acerquen a nosotros para ofrecer recursos es una demostración de que confían en nosotros, porque somos un club solvente y sólido", ha argumentado. "El nivel de deuda es normal y cumple los ratios estatutarios. El año pasado generamos casi 180 millones de EBITDA, con unos beneficios acumulados de 153 millones y una deuda neta alrededor 160 millones de euros. Si añadimos el Espai Barça, esta deuda es de 217", ha señalado.

Sobre la continuidad de Leo Messi, Bartomeu ha sido claro. "Como los casos de Xavi, Iniesta o Puyol, también Messi debe tener la libertad de decidir su futuro y cuando quiere dejar de jugar al fútbol. Queremos que llegue al 2021 y más allá. Como presidente estoy muy tranquilo", ha zanjado.

En cuanto al Nou Camp Nou: "El presupuesto que era de 600 millones en 2014, ahora alcanza los 685 millones de euros. Haremos publica la hoja de ruta en la asamblea de compromisarios. Existen unos ingresos extras, diferentes a los que presupuestamos en 2014. Tenemos un proyecto de financiación". Respecto al Nuevo Palau Blaugrana: "El inicio de las obras será en 2020". Añadiendo que el Mini Estadi "Se derribará a finales de septiembre" y sobre la transacción financiera (´Naming Rights') "Tenemos una negociación abierta. Tuvimos una buena oferta a corto plazo, pero no tanto a largo. Paramos la negociación y seguimos con ello. Es una gran inyección de dinero. Es un contrato entre 15 y 20 años".

DIFERENTES SEDES DE VOTO

"Para las próximas elecciones trabajamos en la posibilidad de establecer diferentes sedes de voto en Cataluña y en algún lugar de España, sin necesidad de que todo el mundo venga al Camp Nou. Es otra opción mientras el voto electrónico no sea técnicamente fiable", ha expresado.

Por otra parte, el presidente blaugrana ha admitido que están "hablando" con el exjugador Carles Puyol para que ocupa un sitio en el organigrama del club, pues "no es ningún secreto" que haya buenas relaciones entre el otrora capitán y la actual directiva del Camp Nou. "Tiene mucho que aportar al Barça. Tiene muy claro el concepto de fútbol y el organizativo. Es una figura importante. No es una emergencia, pero sí es necesario que la posición del mánager general esté cubierta", ha dicho al respecto.

La plantilla "Es más competitiva que el año pasado, es más corta, 21 jugadores, pero muy competitiva. Y Ernesto Valverde tiene muy claro el concepto".

En cuanto a la cantera: "Invertimos 20 millones de euros anuales en La Masia".

Sucesión en la presidencia del Barça: "Habrá alguien que se presente de la actual junta directiva. No diré el nombre ahora, pero hay alguien que tiene cierto interés. Aun queda un tiempo. Dentro de la directiva del Barça hay gente preparadísima, no es el momento de anunciar nada".

Griezmann, ¿El vestuario no lo quería?: El vestuario no opina sobre los fichajes, quien decide es el entrenador, el área técnica y la directiva".

¿De Ligt?: "Era un objetivo, pero decidió no venir al Barça".