Nueva lesión en el Real Madrid. Luka Jovic ha caído en combate en el partido que Serbia perdió ante Portugal (2-4). Jovic, tocado, entró en el minuto 87 y terminó el partido lesionado.

La Federación de Fútbol de Serbia ha informado a través de un comunicado que el ex del Eintracht no estará disponible a las órdenes del seleccionador Tumbakovic para el partido frente a Luxemburgo el próximo martes por la lesión sufrida ante Portugal. En el comunicado no se especifica que tipo de lesión tiene el ariete.

Jovic no ha empezado su andadura como jugador del Real Madrid con buen pie. Es la segunda lesión que sufre esta temporada. El ariete serbio cayó en combate el pasado 27 de julio en la derrota frente al Atlético por 7-3, cuando Oblak cayó sobre tobillo izquierdo lo que le hizo retirarse en el minuto 28.

El gafe del Madrid con las lesiones en este inicio de temporada es digno de Cuarto Milenio.