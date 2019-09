En algunas ocasiones el rendimiento de los jugadores se ve comprometido no por falta de ganas o de entrenamiento, sino por lesiones o problemas personales que solo salen a la luz cuando ellos mismos deciden contarlas años después. Ese es el caso del exjugador del Real Madrid, el argentino Fernando Gago.

El actual jugador de Vélez relató en el programa Fox Sports Radio que lleva más de una década jugando con un problema óseo en ambos pies que ha convertido su carrera en un auténtico máster en dolor. Fue el origen de las lesiones más graves que acumula en su haber, como por ejemplo la rotura recurrente del tendón de Aquiles.

"Hace 15 años que juego con dolor. Todo empezó en un partido de Champions con el Real Madrid. Me infiltraba para jugar. Entrenaba con un botín dos números más grande por el dolor. Sabía que me podía romper hasta caminando. Incluso tenía que dormir con el pie fuera de la cama porque la sábana me provocaba dolores muy fuertes. No podía andar descalzo y en la playa tenía que ir con deportivas porque ni siquiera podía jugar con mi hijo. La única solución era operar y limar el hueso y eso implicaba 6 meses de recuperación y luego ver si todo funcionaba bien. Por eso no lo hice. Eso sí, cuando llegaba el partido todo se me olvidaba", comentaba Gago en el inicio de su desgarradora historia.

Varias han sido las lesiones de Fernando Gago y todas ellas le han puesto a prueba. La última la vivió en la Copa Libertadores que Boca perdió en Madrid ante River Plate. Ahí se rompió nuevamente el tendón de Aquiles y pensó en poner punto final a su carrera por ser la tercera lesión de este tipo.

"Tenía decidido retirarme, pero mi hijo me dijo que quería volver a verme jugar al fútbol. Después de eso me fui para llorar en un rincón y decirme a mí mismo que no sé cómo, pero tengo que volver a salir de esta lesión. Ahí empecé a recuperarme de nuevo", sentenció Gago, que aparte de jugar en el Real Madrid tiene pasado en Boca Juniors, Roma o Valencia. Este es el relato de su historia: