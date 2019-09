Sasa Curcic, exfutbolista serbio de 47 años, que destacó en equipos como el Partizán de Belgrado, Bolton, Aston Villa y Crystal Palace, se ha despachado a gusto a la hora de hablar de cómo fue su vida privada en su época como futbolista. Curcic, reconocido sobre todo por su papel en el fútbol inglés, concedió una entrevista al diario londinense Daily Mail en la que dejó muchos titulares, la mayoría sobre dinero y mujeres.

"En mi mejor momento yo era como George Best, un driblador y un artista. Yo también gasté mi dinero en mujeres, coches deportivos y alcohol. Estoy de acuerdo con él en que el resto lo desperdiciamos", comentó Curcic en su entrevista.

El tono de las declaraciones del jugador serbio va creciendo según avanza la entrevista llegando a resumir casi todo su pensamiento en la siguiente frase: "En 1969 dejé las mujeres y la bebida, pero fueron los peores veinte minutos de mi vida".

Denominado el George Best serbio por su parecido "festivo" con la leyenda inglesa, Sasa dejó el fútbol a los 29 años, pero siempre mantuvo sus ideas claras y muy frescas, quizá demasiado: "No hubiese firmado por otro equipo aunque me hubiesen ofrecido 15 millones de libras... pero sería diferente si me ofreciesen 15 mujeres de todo el mundo. Le diría al presidente ... 'por favor, dejadme que haga felices a estas mujeres'".