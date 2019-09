La selección belga prosiguió con su inmaculado camino hacia la Eurocopa de 2020, tras golear este jueves por 0-4 a Escocia, en una jornada en la que Holanda se divirtió (0-4) ante la débil Estonia y Alemania recuperó el rumbo (0-2) ante la sorprendente Irlanda del Norte. Había mucha curiosidad por comprobar la capacidad de reacción del conjunto alemán tras la derrota (2-4) que encajó el pasado viernes ante Holanda en Hamburgo. Lo cierto es que pese a que los germanos no brillaron en exceso, al menos lograron el triunfo ante un correoso rival que hasta ahora contaba todos sus encuentros por victorias.

Para ello, el seleccionador alemán apenas retocó el once inicial que cayó ante los holandeses, pero las pequeñas variaciones que introdujo Joachim Löw no pudieron dar mejores frutos. Alemania encontró en el lateral Marcel Halstenberg, que sustituyó a Matthias Ginter en el carril izquierdo, el inesperado autor del gol que abrió el camino de la victoria en su visita a Belfast. El jugador del Leipzig demostró que sus virtudes no se reducen a su incansable capacidad para subir una y otra vez por la banda, con un sensacional remate de volea a los tres minutos del segundo tiempo que supuso el 0-1.

Un gol al que Alemania sumó ya en el tiempo de prolongación el definitivo 0-2, obra de Serge Gnabry, que permitió a los germanos arrebatar a Irlanda del Norte la primera plaza del grupo C, en el que Holanda se situó a tan sólo tres puntos de alemanes y norirlandeses, tras golear por 0-4 a Estonia. Victoria en la que brilló con luz propia el veterano delantero Ryan Babel, que demostró dominar todas las suertes de los grandes goleadores en los dos tantos que abrieron la goleada del conjunto holandés. Si Babel embocó a los 17 minutos de primera un centro desde la banda izquierda de Daley Blind, en el 0-2 el atacante del Galatasaray turco no desaprovechó otro magnífico pase de Memphis Depay con un certero cabezazo.

Igualmente contundente se mostró Bélgica, que encadenó su sexta victoria consecutiva en al fase de clasificación, tras golear 0-4 a Escocia, en un choque que los del español Roberto Martínez dejaron ya sentenciado al descanso con goles de Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen y Toby Alderweireld. Marcador que se encargó de completar en la segunda mitad el siempre sobresaliente Kevin de Bruyne, que había participado decisivamente en los tres primeros tantos, con un potente y preciso zurdazo su supuso el definitivo 0-4. Más problemas tuvo Rusia, segundo clasificado del grupo I por detrás de la intratable Bélgica, para imponerse por 1-0 a Kazajistán gracias a un gol de cabeza del lateral Mario Fernandes a falta de un minuto para la conclusión.

El centrocampista Luka Modric celebró su trigésimo cuarto aniversario con un gol de penalti, que permitió a Croacia sumar un valioso empate (1-1) en su visita a Azerbaiyán y encaramarse a la primera plaza del grupo E. Eso sí, ayudada por el inesperado tropiezo de Hungría, que cayó por 1-2 ante una Eslovaquía que asaltó el Groupama Arena de Budapest con goles de Robert Mak en el tramo final de la primera mitad y del joven Robert Bozenik a los once minutos del segundo tiempo.

Un liderato que seguirá conservando Polonia en el grupo G, pese a ser incapaz de pasar en casa del empate (0-0) con Austria en un choque en el que primero el larguero, que repelió un remate del austríaco Marco Arnautovic, y posteriormente el guardameta visitante Cican Stankovic, con una soberbia parada a Kamil Glik, impidieron que se moviera el marcador. Ese resultado no lo desaprovechó Eslovenia para situarse en la segunda posición del grupo con dos puntos menos que Polonia, tras vencer por 3-2 a Israel con un gol del centrocampista Benjamin Verbic en el minuto 90.