Un compañero de Vinicius le manda un aviso: "Tiene que pensar en ganar el Balón de Oro"

Casemiro piensa a lo grande y como él lo hace también quiere que sus compañeros, sobre todo los más jóvenes, vivan el Real Madrid como él lo vive. Por esa razón su principal consejo a Vinicius, compañero tanto en el Real Madrid como con Brasil, es que empiece desde ya a pensar en grande.

"Vinicius tiene una cabeza muy buena, muy amueblada y el año pasado sorprendió a mucha gente con el fútbol que presentó. No es normal que un muchacho de 19 años haga lo que él hizo con la camiseta del Real Madrid. Y yo le dije el otro día que este año es un año que él tiene que empezar a pensar a lo grande. Repito: no es normal lo que hizo el año pasado. Él sorprendió a todo el mundo y demostró que está ahora mismo para ser titular del Real Madrid", comentó Casemiro tras jugar con Brasil.

El mensaje para Vinicius es claro y conciso por parte del centrocampista del Real Madrid, pero va más allá. El Balón de Oro y cualquier otro premio individual debe ser buscado por el joven jugador carioca.

"Cuando eres un jugador titular del Real Madrid tienes que pensar a lo grande. Pensar en Balón de Oro, en Once de la FIFA. Es un grandísimo jugador y ya lo ha demostrado. Claro que es muy joven, no se puede poner demasiada presión y peso sobre su espalda. Pero creo que él tiene que comenzar a pensar a lo grande. Para nosotros es muy importante que él esté aquí con la selección, pero tenemos que tener calma, no podemos quemar etapas. Hace dos años él estaba jugando en el juvenil del Flamengo", comentó Casemiro tras jugar con Brasil.

De momento Vinicius tendrá que convencer a Zidane para ser titular, algo que todavía no ha conseguido.