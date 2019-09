Dani Ceballos suma y sigue. Cada vez que habla el centrocampista andaluz, sube el pan. En esta ocasión el nuevo jugador del Arsenal ha concedido una entrevista a The Guardian en la que habla de sus primeros días en los Gunners. Sorprende que Ceballos afirme que ya se siente totalmente identificado con su nuevo equipo y que no ha encontrado demasiadas diferencias entre el Arsenal y el Real Madrid.

Sobre su adaptación a Londres y su nuevo equipo, Ceballos muestra felicidad plena: "Me encanta la ciudad, me encanta la Premier y me encanta el Arsenal. Soy muy feliz de formar parte de este club. Apenas he notado diferencia entre el Madrid y el Arsenal. Los aficionados son muy apasionados y aman a los jugadores. Es muy fácil adaptarse al club porque te hacen sentir desde el primer día como si llevaras toda la vida. Estoy encantado de cómo me están tratando y todos han depositado mucha fe en mí".

Ceballos habla sobre el nivel que ha mostrado en algún partido del Arsenal y de la diferencia con su etapa como merengue: "Hay que ser realistas y los dos buenos partidos que he jugado en el Arsenal nunca los tuve en el Real Madrid. No jugué muchó en el Madrid, pero es verdad que cuando jugué, no lo hice como yo puedo hacerlo. Estoy tiene que ver con la confianza también, pero tengo que hacer autocrítica".