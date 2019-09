El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el delantero Eden Hazard está preparado para estrenarse en Champions ante el Paris Saint-Germain, y le ha augurado un futuro "formidable" en el conjunto blanco, además de afirmar que aunque el PSG es "mejor" con Cavani, Mbappé y Neymar, planteará dificultades este miércoles.

"Está preparado. Hemos tenido más entrenamientos con el equipo y está listo para jugar", declaró sobre el belga en la rueda de prensa previa al duelo. "Siempre he pensado de Hazard que es un jugador determinante, que en pocas situaciones hace la diferencia. No quiero comparar, pero creo que va a ser un jugador importante en el futuro. Su futuro va a ser formidable", indicó. Además, espera que mejore la suerte del delantero en 'Champions'. "Él sabe dónde está. Es un club ambicioso, Tenemos que ser buenos siempre, no hay margen, y el tiene carácter para eso. Hay que dejarle tranquilo para adaptarse", apuntó.

El preparador madridista, que reconoció que "suena bien" la denominación 'BBH' -Benzema, Bale y Hazard-, también se rindió al trabajo de Karim Benzema. "Yo le quiero siempre en mi equipo", dijo tajante. "Tiene la motivación siempre, pero a lo mejor un poco más aquí, que es de Lyon y hay una rivalidad con París", confesó. "Siempre ha sido un poco difícil para Karim, pero ha demostrado el jugador que es. Siempre se piensa en el Karim que mete gol, pero es más que eso. No es lo más importante, es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. A mí me interesa más eso. Es un jugador fantástico", prosiguió.

Sobre James Rodríguez, afirmó que puede "jugar en muchas posiciones, pero más adelante lo tiene más fácil". "Lo importante es que esté bien, y está bien", aseguró, antes de hablar de Keylor Navas, ahora portero del PSG. "A Keylor, después del partido de mañana, le desearé lo mejor. Tengo muchísimo respeto por él por lo que nos ha dado, y le deseo mucha suerte. Alphonse es un grandísimo portero", añadió sobre Areola.

"Podemos mejorar y lo haremos"

Sobre el inicio de su competición fetiche, Zidane explicó que están "listos" para afrontarla. "Se espera mucho de los dos equipos, pero es el principio de la temporada. Creo que estamos haciendo un buen inicio, pero podemos y deberemos mejorar. Lo haremos, y en el caso del PSG, igual", subrayó.

Del equipo parisino, señaló que está "mejorando". "Es un gran equipo, que siempre rinde, aunque a veces no tiene los resultado que se espera. Rinde y lo demuestra cada fin de semana, van en cabeza en la liga. Con Cavani, Mbappé y Neymar son mejores, pero es un gran equipo aunque no estén los tres", advirtió antes de hablar de Mauro Icardi, que tendrá la responsabilidad en ataque. "Es muy bueno y lo ha demostrado siempre, es un gran goleador. Sabemos de su calidad", analizó.

Por último, Zidane reiteró que el título de LaLiga Santander fue el que más ilusión le hizo. "Dije que LaLiga era lo más bonito porque era lo más difícil. Pero todo lo que haga el Real Madrid es importante. En su día, ganar LaLiga era una cosa muy bonita", concluyó.