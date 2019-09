The Sun: los 'toiss' de Neymar cobran 11.000 euros al mes

¿Se imaginan cobrar 11.000 euros al mes por estar con tu amigo de toda la vida, acompañarle en todo lo que hace, ir a fiestas, eventos importantes y, sobre todo, mantenerlo entretenido? Así es como viven los toiss de Neymar, el díscolo jugador del PSG que suele ser más noticia por lo que hace fuera de los terrenos de juego que por lo que hace dentro. Al menos eso es lo que ha pasado en los últimos años desde que salió del Barcelona.

"Vive en una olla a presión y somos un escape. No hablamos de fútbol. Somos una forma de que él libere el estrés de su vida. Estamos juntos para conversar, viajar, divertirnos...". Con estas declaraciones de uno de los miembros del séquito de Neymar se pueden resumir sus funciones laborales que, si la información del diario inglés The Sun es correcta, están más que bien pagadas. Ya sea trabajando en sus redes sociales o en las empresas del jugador, los toiss viven como reyes.

El jugador brasileño no estará hoy en el partido que su equipo jugará ante el Real Madrid en la Champions ya que tendrá que cumplir 2 partidos de sanción, uno menos por decisión del TAS, por lo ocurrido la temporada pasada cuando declaró en contra de la UEFA. "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas? El penalti no existe", comentó Neymar tras la eliminatoria que su equipo perdió ante el Manchester United.

Neymar volverá ante el Brujas, pero mientras no está sobre el terreno de juego quizá sus toiss le sirvan de consuelo para mantener la paciencia por la falta de césped que tendrá que sufrir ante el Real Madrid y también en la segunda jornada de la fase de grupos.