Recién finalizados los premios 'The Best', la polémica está servida. A muchos le sorprendió que Lionel Messi se llevará, justo este año, el citado premio. Virgil van Dijk, el central del Liverpool con el que ganó la Champions, era el principal candidato a llevarse el honor de mejor jugador del año.

La resaca del premio logrado por el astro argentino viene calentita. El capitán de la selección de Nicaragua destapó lo que podría tratarse de un auténtico escándalo. En el computo de votos, Juan Barrera aparecía como uno de los capitanes de las distintas selecciones nacionales que votó a Lionel.

La lista donde aparecen los votos de los capitanes de las selecciones, entre ellos el nicaragüense, Juan Barrera

Cuando le preguntaron por qué votó al delantero del Barcelona, su respuesta dejó helados a los presentes. "Yo no voté por Messi. Me sorprendió mucho verme en la lista de los capitanes que votaron por Messi cuando este año no vote. La FIFA afirma que me mandó el link de la votación a mi correo electrónico, pero jamás lo recibí, por lo que no pude votar. ¿Cómo puedo aparecer en la lista de capitanes que votaron a Messi si no pude ejercer mi voto?".

Juan Barrera también desmintió en las redes sociales su supuesto voto a Messi

Unas declaraciones que destapan una tremenda polémica y que se unen a la de varios capitanes que en 2015 aseguraron que sus votos fueron manipulados. El premio que otorga la FIFA, The Best, bajo sospecha.