Piqué, sincero tras la lesión de Messi: "Tanto viaje y poco entreno..."

Gerard Piqué no se muerde la lengua nunca y si tiene que tirar con bala en dirección a la parcela directiva, técnica o deportiva lo hace sin ningún tipo de problemas. Ante el Villarreal, el Barcelona ganó por 2-1, pero perdió por el camino a Messi que, un día antes, había estado en Milán recogiendo el premio de The Best de la FIFA. Es una lesión más para el argentino salvo que las pruebas descarten un problema muscular y ese hecho está enfadando mucho a la afición azulgrana.

Tras el partido, ya en zona mixta, Piqué valoró la lesión de Messi y demás problemas que han tenido como, por ejemplo, el ritmo de competición.

"La pretemporada no ayudó en nada a empezar bien la competición. Mucho viaje y poco entrenamiento. Muchos lo notamos y no tenemos el tono todavía, no sólo Messi, pero hay que seguir porque estamos obligados a ganar. Es un contratiempo. Mira ahora lo que le ha pasado a Messi, pero no hay excusas porque en el equipo hay gente cualificada para sustituirle y seguir adelante, aunque esperamos que esté el menos tiempo posible fuera. Hay bastantes jugadores que no hemos logrado el tono porque es lo que hay. No sé la gravedad de su lesión y espero que sea lo menos posible. No hay excusas. Aunque sea el mejor, no hay excusas en el Barcelona, aunque la pretemporada no fuera la óptima", sentenció Piqué ante los medios de comunicación.

Sobre el rendimiento liguero del Barcelona con varios pinchazos en este inicio de curso, Piqué confía en que todo salga bien al final: "El olfato y la experiencia de estos 11 años que llevo en el primer equipo me dice que irá bien. Nosotros siempre competimos hasta el último partido. En los once años que he estado aquí, en 8 hemos ganado la Liga, en dos la perdimos en el último partido y sólo el último año de Guardiola llegamos a la última jornada sin opciones. Por tanto, creo que lo haremos bien hasta el final".

El Barcelona jugará este fin de semana ante el Getafe, recibirá al Inter de Milán en el Camp Nou y también en la Ciudad Condal, Barça-Sevilla en la jornada número 8.