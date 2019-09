La FIFA califica de "injustas y engañosas" las acusaciones de amaño del 'The Best' de Leo Messi

La FIFA ha calificado de "injustas y engañosas" las informaciones de varios medios de comunicación que en los últimos días han cuestionado la integridad de la votación de Leo Messi como mejor jugador masculino en los 'The Best FIFA Football Awards'.

El procedimiento de votación fue supervisado por la consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC) en Suiza como observador independiente, explicó la FIFA en un comunicado.

"Tanto la FIFA como el observador independiente pueden demostrar que todos los votos fueron presentados de acuerdo con las reglas y dentro de los plazos previstos. En consecuencia, no hay duda alguna en cuanto a la autenticidad del resultado", afirmó.

La Asociación Egipcia de Fútbol había preguntado en Facebook por qué no se contaban los votos de su entrenador y capitán. Sin embargo, la FIFA declaró que sus votos no eran válidos, según los informes de los medios. El capitán de Nicaragua, Juan Barrera, también había dicho a través de las redes sociales que no había votado, aunque estaba en la lista de la FIFA respaldando a Messi. La federación nicaragüense admitió un error administrativo al presentar una votación en su nombre.

Messi ganó el lunes su sexto título como mejor jugador del mundo, superando al portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus, y al holandés Virgil van Dijk, del Liverpool, en la votación de capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales, así como de aficionados y representantes de los medios.

La FIFA dijo que investigaría y aplicaría sanciones si fuera necesario si hubiera algún caso de irregularidad, incluso aunque no afectara al resultado de la votación.