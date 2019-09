El Brujas goleó este sábado al KV Mechelen (0-5) en la novena jornada de la Liga belga para seguir como líder de la competición a tres días de visitar el Santiago Bernabéu con motivo de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El cuadro dirigido por Philippe Clement no tuvo problemas para llevarse los tres puntos a domicilio y encarriló muy pronto su victoria. A los 19 minutos marcó Krepin Diatta y a la media hora, el Mechelen se quedó con diez por roja directa de Rob Schoffs.

En la segunda parte, un doblete de Mbaye Diagne -en apenas siete minutos- dejó sin opciones a los locales. En la recta final, Siebe Schrijvers y Hans Vanaken sentenciaron la goleada del Brujas antes de viajar a la capital de España. El Real Madrid cayó 0-3 con el PSG en la primera jornada de 'Champions' y los belgas no pasaron del 0-0 ante el Galatasaray.

Un gol del chileno Alexis Sánchez, que acabó expulsado por doble amonestación, impulsó este sábado el triunfo por 3-1 del Inter en el campo del Sampdoria y permitió a los milaneses recuperar el liderato de la Serie A italiana, a cuatro días de la visita al Barcelona en la Liga de Campeones. El Inter no tembló y encadenó su sexta victoria en seis partidos, para sumar dos puntos de ventaja sobre la Juventus.

Los hombres del técnico Antonio Conte no arrancaban la campaña con seis victorias desde el curso 1966-1967 y lucen además la mejor defensa del torneo, con solo dos goles recibidos. Sánchez, que debutó como titular, participó involuntariamente en el primer gol, al desviar con la espalda un disparo desde fuera del área de Stefano Sensi (m.20), y pocos segundos después celebró su primera diana como jugador del Inter al llegar primero a rematar otro intento de Sensi.

El conjunto del técnico Antonio Conte tenía el mando del partido al descanso, pero lo complicó nada más empezar la segunda parte, cuando Sánchez vio la segunda amonestación por simular en el área de penalti tras una gran oportunidad desaprovechada por el argentino Lautaro Martínez.

Nueve minutos después, el Sampdoria recortó distancias gracias a un gol del checo Jakub Jankto, pero el Inter tuvo el mérito de no perder la concentración y, en el 61, Roberto Gagliardini anotó el tanto del definitivo 3-1.

Sin alinear desde el primer minuto al belga Romelu Lukaku, el uruguayo Diego Godín ni el italiano Nicoló Barella, el Inter mantuvo el pleno de puntos e hizo el pleno de entusiasmo de cara al encuentro del próximo miércoles contra el Barcelona en la Liga de Campeones.

El Ajax, próximo rival del Valencia en la Liga de Campeones, se mantendrá una jornada más al frente de la clasificación de la Liga holandesa, tras imponerse este sábado por 2-0 al Groningen, en un encuentro marcado por la expulsión del centrocampista visitante Django Warmerdam a los 73 minutos de juego.

Grzegorz Krychowiak, excentrocampista del Sevilla, marcó el tanto del triunfo del Lokomotiv de Moscú, rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, sobre el Zenit San Petersburgo, en partido de la undécima jornada de la liga rusa.

El polaco desniveló el partido a los 48 minutos con un potente disparo raso desde fuera del área que no pudo salvar el meta Andrey Lunev junto a su palo derecho, aunque el Zenit forzó para evitar la derrota y llegó a empatar en la prolongación por medio del eslovaco Robert Mak (m.93), pero su diana fue anulada por el VAR.

A falta de los encuentros del domingo, se produce un triple empate en cabeza de la tabla entre el Rostov, que goleó al Dinamo Moscú (3-0), el Lokomotiv y el Zenit