En el deporte profesional, a la hora de consumir alimentos, es muy importante contar con un nutricionista que guíe el proceso. Cada jugador tiene una composición distinta y debe seguir unos pasos acorde a su peso, tolerancia, condiciones físicas y capacidades. Esto ha evolucionado con el paso de los años, llegando a estar controlada al milímetro por expertos y aplicaciones de seguimiento.

Tras haber consultado a Germán y Gonzalo Idoate, padre e hijo con más de treinta años de experiencia en el deporte, Montse Folch, nutricionista de TopDoctors en Barcelona y los post deportivos de Bárbara Sánchez, dietista en Madrid, la principal conclusión obtenida ha sido que un deportista debe cuidarse todos los días. Tiene que seguir unos hábitos en la cocina pautados para completar las sesiones de entrenamiento en las mejores condiciones.

Para que el organismo sea una máquina perfecta y siguiendo un modelo estándar, se recomienda seguir la pirámide alimenticia. Los hidratos de carbono y la fruta ayudan a mantener la glucosa en sangre mucho tiempo y así realizar los esfuerzos exigidos durante la actividad. Durante la ingesta, es importante beber agua sin gas en pocas cantidades. Sin hidratos, la fatiga será mayor. No se pueden olvidar las grasas de pescados azules o aceite de oliva para aportar calorías, proteínas para los músculos y frutas para aportar nutrientes.

Los expertos aportan que se deben seguir las cinco comidas básicas del día y tomar en la previa de los partidos alimentos de fácil digestión. Masticar bien, no suprimir comidas o evitar alimentos desconocidos mejorarán los hábitos del futbolista.

Entrando en las dietas personalizadas de las estrellas del deporte rey, llama la atención lo supervisadas que están. Es habitual que los equipos tengan varias personas encargadas de los alimentos que se consumen, pero en el ámbito privado, muchos contratan a una persona para que les cuide al detalle todo lo que pasa por su boca.

Las micro algas de Benzema

Karim Benzema, jugador del Real Madrid, que ha dado un paso al frente tras la marcha de Cristiano y ha mejorado su vigor en el terreno de juego con un chef personal. Se llama Alberto Mastromatteo y ha conseguido que el galo baje más de 8 kilos en una temporada y media. Un alimento clave son las micro algas, proteínas vegetales superiores a los filetes.

La dieta 'gasolina súper' de Leo Messi

La alimentación es clave para uno de los mejores jugadores del planeta, Lionel Messi, que a través del modelo gasolina súper salvó su carrera profesional. Esto ocurrió tras 2014, el año en el que Messi no fue Messi. La temporada que finalizó con la derrota ante Alemania en la final del Mundial. Ese fue un punto de inflexión para el astro argentino que cambió por completo sus hábitos.

El italiano Giuliano Poser, doctor en nutrición deportiva, supervisó todo el proceso para devolver al jugador a a la élite. "Agua, un buen aceite de oliva, cereales integrales y frutas y verduras frescas biológicas, o sea no contaminadas con pesticidas, herbicidas y demás, porque eso hace mucho daño al organismo. También son muy buenos los frutos secos y las semillas" comentó en una entrevista al periódico Corriere della Sera. Ganó más fibra y redujo la sal y la carne en sus comidas.

La dieta paleolítica de Ibai y Marcos Llorente

Marcos Llorente e Ibai Gómez muestran día a día en redes sociales la rica variedad de productos que consumen. Se conocieron en el Alavés y ambos siguen la dieta paleolítica, basada en comer productos reales frente a la comida fit, es decir, productos que existieran en el paleolítico. "Es un estilo de vida" apunta el jugador del Athletic. Mientras que el colchoner explica que "su padre le habló sobre ella y que la probó". El jugador debe ser constante para no tomar azúcar, conservantes ni grasas. Tal es la enfermedad por este modelo, que Llorente se ha llevado tuppers para continuar con su dieta. Además cuenta con un gimnasio en su domicilio y añade que "no es negociable" suspender la dieta ni tan siquiera un día.

Dieta de la fruta de Sisto y veganismo de Denis Suárez

El doctor García Cota, parte de los servicios médicos del Celta, asegura que los celestes siguen rigurosamente sus indicaciones pero que no puede vivir las veinticuatro horas del día con ellos. "Sólo recomendamos" dice. Estos consejos han confluido con las ideas de Pione Sisto, que por su cuenta comió únicamente fruta durante medio mes. "Yo no me sentí señalado por una razón, yo no di permiso al jugador para hacer una dieta fuera de lo que es habitual y que nosotros creemos que es correcta".

Se vivieron momentos de tensión, ya que manifiesta que "no tiene mucha base científica" sin éxito ante el futbolista.

Denis Suárez es vegano y tiene un menú diferente al resto del equipo. Recibe nutrientes suplementarios necesarios para el ejercicio. "Se lo hemos explicado y tiene que tomarlos de forma habitual y los toma" afirma el doctor. Asimismo, los cocineros del club le realizan sus platos que siguen las normas del cuerpo sanitario.

Los hábitos nutricionales del Villarreal

Héctor Usó, dietista del equipo castellonense publicó un libro en abril titulado "La gran guía Navarro de alimentación para el futbolista profesional". En sus páginas relata que una alimentación "saludable, ecológica, equilibrada e integral" es vital para la recuperación del futbolista tras los esfuerzos e indispensable para evitar lesiones.

En el Villarreal controlan cada día lo que comen sus deportistas, incluso en las concentraciones y viajes. Avisan a los hoteles y si no pueden satisfacer su demanda cambian la sede. Si cenan en casa lo notifican y tienen la opción de sacar el alimento del club. "Y así se cierra el círculo en torno a una alimentación saludable", agrega.

"Lo importante es que el intestino, el segundo cerebro del cuerpo humano, esté sano, lo que produce más energía, más felicidad y, en consecuencia, un mayor rendimiento", explicó Usó, quien considera que la alimentación debe ser "sana, pero sabrosa".

La eterna juventud de Joaquín

El capitán del Betis afronta su decimonovena temporada en el fútbol de élite. Para llegar a los 38 años con esa forma física ha tenido que cambiar su rutina. Más entrenamientos y más horas de descanso. "Durante la semana intento cuidarme lo máximo posible". Alega que se puede comer sano fuera del domicilio, pero que debe relajarse en casa y administrar sus fuerzas. Expone que la dieta mediterránea y andaluza es buena, aunque también rica en jamón, queso, gambas y almejas.

Fundamental ha sido la ayuda de Marcos Álvarez, preparador físico del club, que le ha marcado su condumio para mantenerse en mejor estado de forma.