Las 50 millones de razones del Atlético de Madrid para renovar a Thomas

Si Thomas en vez de apellidarse Partey fuese Pogba o si en vez de salir de la cantera del Atlético de Madrid hubiese salido de la escuela de algún equipo de la Premier, el '5' colchonero estaría ahora en todas las portadas del planeta fútbol. Thomas sería el jugador del momento a nivel mundial y su impacto mediático ya lo habría colocado en equipos como Manchester City, Barcelona, Juventus o Real Madrid, por poner algún ejemplo habitual.

Thomas, como dijo ayer Simeone, no tiene la publicidad mediática que ha elevado el precio de algunos jugadores hasta los 200 millones o más, pero sin duda está destinado a hacerlo, siempre y cuando mantenga su nivel. Aún es pronto para saber si el centrocampista ghanés ha dado el salto de calidad que se le presuponía desde que destacó en la cantera del Atlético de Madrid. En el club ya sabían desde hace tiempo lo bueno que es Thomas y el Cholo tampoco tardó demasiado tiempo en darse cuenta de las facultades del medio africano. Aún es pronto, sin embargo, y toda precaución es poca en un mercado lleno de buitres.

Tras el imponente partido que Thomas realizó frente al Lokomotiv de Moscú, Simeone no dudó en poner sobre la mesa una verdad que llevaba tiempo queriendo decir y que aún no ha terminado de desvelar del todo: "Podría decir tantas cosas... pero algunas me las tengo que callar. Me pone muy contento lo de Thomas. Si viniera de un equipo inglés o alemán... pero es de la cantera y sólo es Thomas. Lleva muchos años trabajando. Que no se detenga. El fútbol siempre es el partido siguiente".

Thomas, que solo se ha perdido un duelo liguero siendo titular en seis de los ocho partidos que ha disputado, es con diferencia, y siempre respetando la figura de Oblak, el jugador más en forma del Atlético de Madrid. Partey asiste, marca, llega bien desde la segunda línea, ordena el juego, impone su físico en la medular y cuando no está se nota. ¿Cuál ha sido el peor partido del Atlético de Madrid en lo que va de temporada? Real Sociedad en San Sebastián. ¿Qué único partido se ha perdido Thomas Partey? Real Sociedad en San Sebastián. No tengo más preguntas, señoría.

Cláusula que desespera a su afición

¿Vale Thomas Partey 50 millones de euros? De momento, sí, porque su contrato tiene estipulado que si algún club llega y pone dicha cifra sobre la mesa, el ghanés tiene vía libre para coger el avión y salir de Madrid. Gustará o no, pero es una realidad desesperante para la afición del Atlético de Madrid que se teme un nuevo caso Lucas o Rodrigo, claros ejemplos de lo que ocurre con canteranos colchoneros cuyas cláusula no son prohibitivas para clubes potentes.

Libertad Digital ya adelantó en su día el interés de equipos ingleses e italianos por Thomas y por aquel entonces, el '5' rojiblanco no estaba al nivel al que está a día de hoy. En el Wanda Metropoliano saben que retener a Thomas con 50 millones de cláusula será imposible y deberán mover ficha cuanto antes para solventar este problema contractual. El clamor popular es evidente y a ello se suma un Simeone que tiene en Thomas a una de sus mejores armas defensivas y ofensivas.

Si el club quiere seguir creciendo debe dejar de perder a futbolistas como Thomas o si los pierde que no sea por cifras irrisorias en el mercado actual. Partey espera al Atlético, pero no lo hará eternamente.