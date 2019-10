El tridente del Atlético es la primera opción del Cholo Simeone

Debutaron juntos en la Champions, el mejor escenario en el que se puede demostrar que algo funciona, y en el balance general tras la prueba de Simeone, las sensaciones finales fueron más que positivas. A falta de continuidad en las próximas semanas parece que Simeone ha dado el pistoletazo de salida a la utilización de su nuevo tridente: Diego Costa-Morata y Joao Félix.

El Cholo basa su estrategia en colocar a dos nueves como referencias arriba con Joao Félix aprovechando el trabajo de los mismos para partir desde la derecha. Eso sí, utilizando ese esquema, el Atlético necesita equilibrio y es difícil que Simeone negocie la presencia de Thomas, Koke y Saúl ya que necesita tres jugadores atrás de esas características. Hombres como Héctor Herrera, Marcos Llorente, Lemar o Vitolo podrían entrar en esa rotación, pero la base principal la forman los tres canteranos colchoneros.

"Parece que por sus características pueda estar acompañado por un delantero o con dos de referencia. Tiene una gran visión de juego y eso da más posibilidades al equipo para poder contar con dos delanteros. Para que jueguen tres arriba, el trabajo colectivo se eleva y eso dependerá de los jugadores", comentó Simeone en la última rueda de prensa previa al choque frente al Valladolid.

Primera opción del Cholo

Mucha gente ha comentado que Simeone no se atrevería con el tridente porque es un técnico puramente defensivo, pero el o la que haya visto al Atlético desde 2012 sabe que el Cholo, si puede, juega con 2 delanteros. Falcao-Adrián, Falcao-Costa, Costa-Villa, Mandzukic-Griezmann... Simeone ha utilizado muchas veces una doble referencia arriba con un cerebro por detrás de ellos. Jugadores como Arda Turán, Diego Ribas, el propio Griezmann y ahora Joao Félix se han colocado por detrás de los puntas para sacar su mejor versión en la asociación y en la creación.

Otro ejemplo más. El año pasado en Vitoria ante el Alavés jugaron Morata, Costa y Griezmann y solo la lesión de Diego hizo que esa disposición no se mantuviese en el tiempo. Luego vino la sanción y este año Costa empezó lesionado y después le siguió Morata. La ausencia del tridente, siempre en un 4-4-2, no fue decisión de Simeone sino del contexto.

En el once tipo de Simeone, como lleva semanas avanzando Libertad Digital, están Morata, Diego Costa y Joao Félix. Es su primera opción y si las lesiones, sanciones y resultados respetan al técnico argentino, el tridente será parte principal de once de gala colchonero. Por desgracia para el Atlético, Rodrigo Moreno del Valencia no pudo llegar en verano para ser alternativa en la punta de ataque y actualmente Simeone solo tiene a Saponjic como tercera opción. De ahí que lesiones y sanciones sean importantes para la utilización del tridente.