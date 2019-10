Renan Lodi ha caído de pie en el Atlético de Madrid y es ahora mismo uno de los mejores jugadores en este irregular inicio de curso para el equipo de Diego Pablo Simeone. El Cholo ve al brasileño como un fijo en el lateral izquierdo y a la afición le están convenciendo las actuaciones del defensor carioca.

Todo parece perfecto en la llegada de Lodi a Madrid, pero los inicios fueron muy duros para el lateral. Él mismo lo ha confesado en una entrevista para el medio de su país, Globoesporte.com. Su expulsión ante el Getafe, punto de inflexión.

Así fue la sincera respuesta de Lodi cuando le preguntaron por su llegada al Atlético de Madrid y por ese primer partido ante el Getafe: "Estaba nervioso en el calentamiento. Después, cuando empezó el partido, fue todo normal. Hubo una falta en la que vi la amarilla. Pasaron unos minutos y hubo una disputa aérea. Mi mano toca en la cara del jugador, pero todo el mundo vio que no era para roja. Como habían expulsado a un jugador del Getafe me dijeron que era para compensar. Nadie lo entendió en el estadio y en el vestuario tampoco, pero todo eso ya pasó. Fue difícil. Esa primera semana fue bastante complicada. Le decía a mi novia: 'Rafaela, vámonos a Brasil, no aguanto más. Vámonos'".

Renan reconoce que lo pasó mal al principio y que varias figuras han sido importantes para su adaptación. Una de ellas fue Koke, también Diego Costa y, por supuesto, Simeone que le hizo pensar a lo grande, concretamente en la selección absoluta brasileña con la que ya ha sido convocado.

Lodi tiene claro el papel del Cholo en su funcionamiento dentro del Atlético de Madrid: "En la pretemporada, Simeone me llamó y me llevó a una sala. Me dijo todo lo que necesitaba mejorar. Me dijo que estaba en un club gigantesco y me puso en una pantalla todo lo que tenía que mejorar en la faceta defensiva. Una semana después de comenzar el campeonato me llamaron de nuevo y me enseñaron todo lo que había evolucionado. Me dijo: 'Tú vas a jugar, vas a ser titular', vas a hacer buenos partidos y vas a asumir la titularidad del equipo". Cuando me dijo eso ya estaba completamente suelto. Él es un tío muy caliente, si hay alguien en el vestuario durmiendo, él llega y lo despierta. Me dijo que trabajaríamos para ir con la selección absoluta".

Lodi jugará ahora con la selección brasileña antes de volver con el Atlético para enfrentarse al Valencia dentro de dos semanas en el Wanda Metropolitano.