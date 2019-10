El futbolista argentino Ezequiel Esperón ha fallecido tras caer de un sexto piso cuando se encontraba en una fiesta en Buenos, según informan varios medios argentinos.

El joven futbolista de 23 años se encontraba en una fiesta con sus amigos, celebrada en un piso del barrio de Villa Devoto de la capital argentina, cuando se apoyó en una barandilla en mal estado y cayó desde un sexto piso. Esperón fue trasladado urgentemente al hospital aún con vida. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarlo debido a los graves politraumatismos que había sufrido en el accidente.

El Atlante mexicano, fue el último equipo en el que jugó hasta el pasado mes de mayo, club que se despidió del fallecido futbolista en redes sociales.

Esperón comenzó su carrera en el equipo All Boys argentino, que también mostró sus condolencias en redes sociales: "El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos", y posteriormente ingresó en el Internacional y Gremio de Porto Alegre, en Brasil.

El pasado domingo el club Atlante realizó un homenaje a Esperón con un minuto de silencio en el previo del partido ante Alebrijes de Oaxaca en el estadio Andrés Quintana Roo.