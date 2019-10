Valverde: "No sé qué ha dicho Dembélé, pero no creo que haya sido una frase muy larga"

Ernesto Valverde acabó con una sensación agridulce el partido que su equipo ganó por 4-0 al Sevilla en el Camp Nou. El Barcelona arrolló al cuadro hispalense sufriendo mucho hasta el primer gol de chilena de Luis Suárez y a partir de ahí el Barcelona dominó y acabó goleando. Aún así, no todo fue positivo.

Casi en la recta final del choque, Mateu Lahoz expulsó con roja directa al defensor local Araújo y en la misma jugada a Dembélé por, según el acta, decirle al colegiado "eres muy malo". En rueda de prensa, Ernesto Valverde fue cuestionado por este asunto y la respuesta del técnico culé no tuvo desperdicio. "No sé lo que le habrá dicho, pero no creo que sea una frase demasiado larga. Es difícil sacarle a Dembélé palabras en castellano", sentenció Valverde ante los medios de comunicación.

Más allá de esta palabras del técnico azulgrana, Valverde también analizó las dos expulsiones: "Eso es el criterio del árbitro a la hora de valorar las faltas y todo este tipo de cosa. La expulsión de Araújo, que era su debut... A mí no me parecía falta. Lo de Dembélé es un misterio".