La relación entre Samuel Eto'o y José Mourinho es excelente. De hecho, siempre que pueden hablan bien el uno del otro y salvo algún que otro encontronazo, esa relación casi siempre ha sido igual de positiva.

En sus últimas declaraciones y a su manera, el exdelantero del Barcelona y del Mallorca lo deja claro: "Lo peor es faltarle al respeto a alguien. Los mejores entrenadores son los que me han dicho las cosas más duras a la cara pero dentro de un despacho. Duele cuando un entrenador no sabe gestionar esta parte y hay muchos. Cuando estaba en el Inter, el cabrón de Mou me dejó un mes en el banquillo y me ponía a calentar en el minuto 89. Después de un tiempo fui a hablar con él a su despacho y hablamos claro. "Bien, ahora ya tengo a mi jugador", me dijo. Después de eso, todo ya fue bien entre nosotros. Yo siempre te diré las cosas a la cara, con respeto, y luego habrá un debate".

Eto'o habló de Mourinho y también de Guardiola. Hubo un matiz importante en sus palabras: "Yo estoy enamorado de Guardiola como entrenador, pero no como persona. Es el técnico que mejor me ha dado el mensaje y yo he aprendido realmente a jugar al fútbol con Guardiola. Lo interpreta mejor que ninguno. Es su manera de pasarte la información lo que le hace diferente. Es el mejor y pierde partidos, claro".

Para finalizar, Eto'o, que estuvo presente en el Congreso Aspire Global Summit en Doha, se refirió a la posibilidad de ser él mismo entrenador: "Para ser entrenador sé que tengo que estudiar, la suerte que he tenido es que conocí a un Sabio que me decía: si quieres seguir mi camino, por favor escúchame y aprende. La idea de entrenar está en mi cabeza, pero todavía tengo que decidir. Es algo que hay que pensarlo bien".