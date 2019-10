Nuevo recado de Ceballos: "Acerté saliendo del Real Madrid, ahora disfruto del fútbol"

Dani Ceballos, actual jugador del Arsenal, cedido por el Real Madrid de Zidane durante la presente temporada, ha vuelto a tener un sincero aunque puede que desafortunado ataque de sinceridad. En la rueda de prensa de la Selección, Ceballos se ha referido a su felicidad como futbolista. Ahora es feliz en el Arsenal tras dos años sin apenas minutos en el Real Madrid.

"El Real Madrid está bastante bien. Sé que hay varios lesionados. Ahora estoy en el Arsenal y me siento muy bien. Tenía claro que quería salir. He acertado saliendo del Madrid. Ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Mi idea era salir, jugar y disfrutar del fútbol. En los dos años anteriores no lo había hecho. Acerté en salir. A la vista está porque estoy en la selección española", comentó Ceballos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El ex del Betis acumula 11 partidos jugados y un gol con el Arsenal, equipo con el que ha sido titular en los dos últimos partidos. Son números bastante más altos que los que tenía en el Real Madrid, donde no disfrutaba de la confianza máxima de sus entrenadores, sobre todo de Zidane. Ceballos también fue cuestionado por la selección española.

"Esta selección no hay nadie indiscutible. Estoy muy contento de la confianza que se ha depositado en mí. Podría jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos. Sería un sueño para mí estar en Tokio", declaró Dani.

La selección española jugará el sábado ante Noruega y el próximo martes frente a Suecia. Ambos partidos se jugarán fuera de casa.