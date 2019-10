Todo comenzó con una entrevista de El Mundo a Julio Maldonado, Maldini. El periodista especializado en fútbol internacional, preguntado por la evolución del periodismo deportivo, afirmó que "se está tendiendo a programas tipo El Chiringuito, que yo respeto pero no veo. No es periodismo, sino un show. Es respetable, no matan a nadie, pero tomárselo en serio sería absurdo. Sin embargo, mucha gente piensa en el periodismo deportivo y piensa en eso. Y es un problema gravísimo. Hay buen periodismo deportivo si sabes encontrarlo, pero te obliga a buscarlo", afirmó.

Una reflexión que molestó a los integrantes del programa televisivo de Atresmedia. Entre ellos a Juanma Rodríguez, quien calificó a Maldini de "pedante" y "documentalista" y le recordó lo qué es el periodismo. "Es la búsqueda de la verdad y en ese sentido ha hecho más por el periodismo Edu Aguirre", dijo. El presentador de El Primer Palo, en esRadio, añadió que "Maldini pone vídeos de hace años de jugadores y clubes que no interesan y eso no es periodismo".

Cuando parecía que la polémica había finalizado, el periodista de Movistar acudió al programa La Resistencia, que presenta David Broncano. Y allí recordó todo lo que había pasado y retó, en tono de broma, a Juanma Rodríguez sacando músculo ya que Maldini, de 52 años, presume de cuidarse yendo al gimnasio.

Algunos espectadores se alegraron de ver a Maldini y no a Juanma en La Resistencia, algo que no le importa al periodista de esRadio, como bien dejó claro en un tuit. "Yo no iría a ese truño de programa", escribió el presentador de El Primer Palo y contertulio de El Chiringuito.