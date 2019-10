Messi manda un recado a Piqué: "No hubiera hecho lo que hizo él"

Leo Messi habla poco, pero cuando lo hace sube el pan en el Barcelona. No es para menos ya que la gran estrella del equipo azulgrana está por encima de cualquier cosa, incluyendo la directiva encabezada por Josep María Bartomeu o un referente para la afición como Gerard Piqué. Precisamente hacia él ha ido una de las críticas de Messi.

"Gery no informa nunca de nada a nadie, y mucho menos conmigo. Sí que me sorprendió lo que dijo. Hace años que está en el club y sabe cómo se llevan las cosas aquí, sabe que todos nos enteramos de todo. Yo sinceramente no lo hubiera hecho porque me parece hacer la bola más grande en un momento en el que al vestuario no le convenía", comentó Messi en la entrevista que ha concedido a Rac1.

Cuestionado también por sus palabras en torno a la directiva y el fichaje frustrado de Neymar, Messi descartó que fuesen un recado para Bartomeu y compañía.

"No dije por tirar un palo a la directiva o jugar en contra de ellos, lo dije porque no lo sé porque no estuve en las negociaciones, mucha gente de que yo hago los fichajes, dije que no sé si lo hicieron porque no estaba en las negociaciones, yo sé de lo que hablaba con Ney pero no sé la otra parte", explicó la estrella argentina.

Hay que destacar por otro lado la intención que tuvo Messi de abandonar el Barcelona en 2013. Él mismo lo explicó: "Hubo un momento que uno termina cansado y agotado por una serie de circunstancias. Tuve varias épocas, sobretodo la época 2013-2014, antes del problema con Hacienda y todo lo que salía. Fue muy difícil para mí y para mi familia porque la gente no se entera mucho de lo que está pasando y escucha de oído y opina. Un sector de la prensa ayudó a que fuera así. Es todo falso y se vio después. Fui el primero y por eso fue tan duro todo. A partir de que se ensañaron y mostraron a que iban a por todo conmigo demostraron que iban hacia todos los deportistas y así fue ocurriendo. La verdad es que fue duro por todo lo que pasó pero lo mejor es que mis hijos eran chiquitos y no se enteraban".

Otro de los temas a tratar, el catalán que Messi nunca usa: "Nunca lo hice, siempre hablé castellano porque nunca hablé fluido el catalán y nunca se dio. Mis hijos sí que hablan catalán".

Griezmann, al que le está costando adaptarse al Barcelona, tampoco pasó desapercibido en la entrevista. Messi habló claro: "No es fácil venir a jugar al Barça. De fuera puede parecer fácil pero para cualquier jugador que no conoce la filosofía del Barça de pequeño, venir de fuera es muy difícil. Él viene de jugar diferente a lo que hacemos aquí pero no tenemos duda que lo hará porque es un jugador de mucha calidad e inteligente y se terminará adaptando. Es mentira que no quería a Griezmann. Lo dije el primer año que se quería traer. Me acuerdo de las declaraciones que hice de que era uno de los mejores y los mejores son bienvenidos. Nunca tuve ningún inconveniente con que venga, lo contrario, así que eso es mentira".