Robert Moreno echa flores a Odegaard y abre la puerta de la Eurocopa a Ansu Fati

Robert Moreno, seleccionador español, admitió que se puede estar viviendo el momento de mayor apertura a nuevos jugadores, defendió su política basada en la meritocracia para diseñar las convocatorias bajo el argumento de que "aumenta la competencia".

"Puede ser que esté más abierta que nunca, el criterio que seguimos es ver lo que hacen los jugadores en cada momento, tenemos en cuenta su historia y estamos siendo justos. Si un jugador está a alto nivel tiene opciones de venir y si otro está por encima, sería injusto no traerle porque no haya venido nunca. Eso aumenta la competencia", defendió en rueda de prensa.

España puede sellar en Oslo su clasificación matemática para la Eurocopa 2020. En el pasado cuando eso ocurría, cerrar el pase para un gran torneo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ofrecía la renovación al seleccionador. Robert Moreno ni lo ha pensado y no espera la propuesta.

"No había pensado ni en ello", confesó. "Ni me han hablado, ni quiero que me hablen de ese tema. Estamos centrados en conseguir los 30 puntos y no me aporta ningún valor que la Federación me hable de ese tema y no espero hablarlo próximamente", dijo.

Centrado únicamente en los dos próximos partidos, lejos de España ante Noruega y Suecia, el seleccionador dedicó elogios a los noruegos y adelantó que no habrá nada especial para frenar a Martin Odegaard.

"Tanto Suecia como Noruega se han caracterizado por mantener una forma de jugar que les ha ayudado a dar un alto nivel, tener las cosas claras y parecer más un equipo que una selección. Es difícil prever si apuestan por una sorpresa en ataque pero teniendo el balón nosotros no la podrán mostrar y tendrán que defender", afirmó.

"Ha habido una progresión en Odegaard, ahora es más protagonista en la media punta y está dando un alto nivel en la Real Sociedad. Lo está haciendo muy bien pero no haría un plan específico para ningún jugador del mundo porque esto es un juego colectivo. Por encima de Martin destacaría a su seleccionador que ha conseguido que sus jugadores jueguen de memoria", agregó.

Para medirse a Noruega cuenta Robert con todos los jugadores convocados tras una semana en la que protegió a Dani Ceballos por un problema muscular y a Fabián Ruiz por faringitis. "Los dos están disponibles", confirmó. "Dani ha sido más precaución y hemos decidido parar por una pequeña sobrecarga. Fabián ha tenido un proceso febril, el jueves ya hizo el entrenamiento completo, este viernes también y el sábado estará a disposición".

Ansu puede ir a la Eurocopa

Robert Moreno no descarta la presencia de la nueva perla del Barcelona en la próxima Eurocopa: "Por supuesto que me gusta que Ansu esté en la sub-21. Ojalá pueda ayudar al siguiente compromiso. Nosotros lo teníamos en la prelista. Ha roto el sistema de edades que están estipuladas. No es descartable que esté en la Euro 2020. Si empieza a marcar goles y a despuntar no vamos a renunciar a un jugador así con nosotros. Todos los buenos son bienvenidos. Ansu ha demostrado muchísimas cosas. Por supuesto que sería factible que estuviera en la Euro".