El presidente del Extremadura al árbitro del VAR: "Eres un cara mojón"

Últimos minutos del partido entre el Extremadura y la Ponferradina con resultado favorable al equipo local. El 1-0 le daba tres puntos importantísimos al equipo extremeño, pero en el minuto 68 llega el tanto del empate del equipo visitante que primero fue anulado y posteriormente, gracias al VAR, señalado como penalti, el cual transformó Yuri.

Una vez acabado el partido llega la polémica con el presidente del Extremadura que, según dicta el acta, enloquece dentro del túnel de vestuario y acaba insultando a la figura del colegiado VAR.

"Al finalizar el partido y estando el equipo arbitral en el túnel de vestuarios, una persona identificada como D. Manuel Franganillo Laguía, Presidente de la Extremadura U.D., se acercó al técnico de VAR, D. José Antonio Rodríguez Serrano, dirigiéndose a él gritando en los siguientes términos: '¡Cara mojón!', '¡Estoy hasta los huevos del VAR!', '¡Te vas a enterar!'. Una vez que le comuniqué que no podía estar en esta zona me dijo literalmente gritando lo siguiente: '¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!', teniendo que ser retirado por la Policía Nacional", comentó el colegiado del encuentro en el acto oficial del partido.

Aún se desconoce la sanción para el presidente del Extremadura, que a buen seguro será contundente, pero la situación ha generado mucha polémica por la gravedad de los hechos y el insulto coloquial del máximo mandatario extremeño.