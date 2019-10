Casemiro no tiene cuatro tarjetas amarillas. Tiene tres. Esta información, importante para las decisiones que pueda tomar Zidane de cara al clásico ante el Barcelona, había pasado inadvertida pero Libertad Digital y esRadio han podido saber algo que todos habían pasado por alto. El Real Madrid y el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) lo confirman: Casemiro no está apercibido de sanción.

Se daba por hecho que el brasileño acumulaba cuatro tarjetas. Las que había visto ante Valladolid, Villareal, Levante y Granada, en la última jornada de Liga. Sin embargo, el Real Madrid presentó un recurso por la tarjeta que vio ante el Villarreal, de la tercera jornada, y aunque el comité de competición no atendió a las razones del Real Madrid, si lo hizo el TAD anulando dicha tarjeta.

El tribunal de arbitraje deportivo asegura que "el examen de las imágenes evidencia el error contenido en el árbitro arbitral y por tanto la realidad de la versión que ofrece el club recurrente, siendo las imágenes de meridiana claridad, procediendo la estimación del motivo".

El panorama cambia por completo. Aunque Zidane, lógicamente, sí era consciente de este cambio, no lo era para el aficionado y la prensa que debatía sobre lo que tenía que hacer el técnico en su visita a Mallorca. Y es que si con cuatro tarjetas, hubiera visto otra amarilla, Casemiro no habría podido jugar en el Camp Nou ante el Barcelona. Ahora Zidane no tiene esa duda. El brasileño puede jugar sin ese miedo.

Casemiro es un jugador clave para Zidane. Así lo dicen los números. Es el único futbolista que ha disputado todos los partidos y todos de titular. Las ocho jornadas de LaLiga y los dos partidos de la Champions League.