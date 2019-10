La Federación avisa a la Liga: se denegará la petición de jugar el Villarreal-Atlético en Miami

Fernando Roig, presidente del Villarreal, avisó la pasada noche de las intenciones de la Liga de volver a buscar la fórmula necesaria para sacar un partido de nuestra liga al extranjero y jugarlo concretamente en Miami, Estados Unidos. El partido en cuestión sería el Villarreal-Atlético de Madrid.

El máximo mandatario amarillo reveló dichas intenciones en El Transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena: "Por parte del Atlético creo que no han puesto ninguna pega a jugar el partido en Miami. Por parte del Villarreal tampoco. Hay que continuar andando y que haya un consenso. Me gustaría hacerlo, pero todos de acuerdo. Todos a contracorriente no es bueno y si esto es bueno para el fútbol español, es bueno para todos".

Una vez conocida esta información, Libertad Digital se ha puesto en contacto con la Real Federación Española de Fútbol que ha podido confirmar su nueva negativa ante la posibilidad de ver el duelo de la 16ª jornada de Liga en tierras estadounidenses. LD ha confirmado de primera mano con fuentes de la Federación que "no hay caso y la liga lo sabe, pero aún así siguen insistiendo. Se ha recibido la petición de jugar en Miami ese partido y se contestara en los plazos previstos. Pero pasará lo mismo que el año pasado, que se denegará la petición".

Con esta negativa de la Federación se volvería a repetir la batalla entre la entidad presidida por Luís Rubiales y la Liga, liderada por Javier Tebas. El año pasado ya se intentó llevar a Miami el choque entre Girona y Barcelona, pero finalmente no se llevó a cabo por la negativa de la Federación y de la propia FIFA, que estableció tras la reunión de su consejo que dicho encuentro debía "jugarse dentro del territorio de la federación respectiva".

"Escuchada la opinión del Comité de Grupos de Interés, el Consejo lo debatió y enfatizó el principio deportivo de que los partidos oficiales de liga deben jugarse dentro del territorio respectivo de la federación. El Consejo fue tajante", añadió en su día el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Vista la postura de la Federación otro nuevo duelo se presenta en el horizonte. En Libertad Digital también hemos analizado los problemas de calendario que el cuadro de Simeone tendría en esas fechas, sin embargo, Fernando Roig ha vuelto a comunicar hoy que tanto el club madrileño como el castellonense quieren jugar el partido en Miami durante el fin de semana del 7/8 de diciembre.

La Liga, el Atlético y el Villarreal han publicado un comunicado conjunto con la petición que le harán a la Federación, que, como ya hemos contado, la denegará.

Javier Tebas ya se ha pronunciado: "Confiamos en que en esta ocasión podamos llevar a cabo esta acción tan positiva para todos". También lo ha hecho el CEO del Atlético, Gil Marín: "El Atlético de Madrid trabaja cada temporada para expandir e impulsar nuestra marca en todos los continentes y la disputa de este encuentro en Estados Unidos nos permitiría seguir trabajando en ello. Además, lograríamos acercar el fútbol español a los aficionados y seguidores que viven fuera de nuestro país. Sería un gran partido que marcaría el futuro".