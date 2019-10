La pasada noche, Fernando Roig, presidente del Villarreal soltó la bomba informativa en El Transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena: "Por parte del Atlético creo que no han puesto ninguna pega a jugar el partido en Miami. Por parte del Villarreal tampoco. Hay que continuar andando y que haya un consenso. Me gustaría hacerlo, pero todos de acuerdo. Todos contracorriente no es bueno y si esto es bueno para el fútbol español, es bueno para todos".

Con esas palabras reflejadas en el párrafo anterior, Roig confirmaba el principio de acuerdo para jugar el partido entre Villarreal y Atlético de Madrid de la jornada 16 en Miami. La fecha elegida sería el fin de semana del 7 u 8 de diciembre, es decir, en plena competición tanto española como europea.

¿Cuáles son las complicaciones que tendría el Atlético de Madrid si finalmente se juega el partido en Miami y no en el Estadio de La Cerámica? El calendario, antes y después, es la respuesta a esa pregunta. Previamente al Villarreal-Atlético hay un partido vital en la lucha por la Liga, Atlético-Barcelona, y después, concretamente el 11 de diciembre, un encuentro que puede ser decisivo en la Champions, Atlético-Lokomotiv. Son dos partidos que pueden marcar una temporada entera en las dos competiciones más importantes.

En el mejor de los escenarios posibles, el equipo de Simeone podría estar ya clasificado para los octavos de la Champions y además como primero de grupo, lo que haría intrascendente a nivel deportivo el último partido de fase de grupos ante el Lokomotiv. El problema para el Atlético es que parece poco probable que lleguen a la última jornada sin jugarse la primera plaza ante la Juventus e incluso, si la cosa se complica, la última jornada puede ser decisiva para clasificarse como segundo. Con todo eso en la ecuación parece bastante arriesgado irse a Miami unos pocos días antes. Hay que recordar que el partido en EEUU se jugaría el fin de semana del 7 u 8 de diciembre y el Atlético-Lokomotiv ya está fijado para el 11 del mismo mes.

Simeone y su equipo verían condicionada su preparación sobre todo de cara a la Champions, pero no hay que olvidar que antes del Villarreal se juega uno de los partidos más importantes del calendario para el Atlético, el duelo ante el Barcelona en Madrid. Si ya de por sí no es un partido en el que se pueda rotar para no forzar a los jugadores de cara a Miami, la situación se complica aún más teniendo en cuenta que antes del Barcelona, el Atlético se medirá a la Juventus en Turín.

Si el Atlético finalmente juega en Miami las fechas serían las siguientes:

Juventus-Atlético de Madrid 26 de noviembre

Atlético-Barcelona 30 noviembre/1 de diciembre

Villarreal-Atlético de Madrid 7/8 de diciembre

Atlético de Madrid-Lokomotiv 11 de diciembre

El Atlético de Madrid aún no se ha pronunciado sobre este asunto y también habrá que esperar para saber la opinión de la Federación. Su presidente, Luis Rubiales, ya se opuso al Girona-Barcelona propuesto por la Liga la temporada pasada. Ese partido, finalmente, no se jugó en EEUU.