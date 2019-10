Luis Figo contesta por fin a la famosa broma de Ronaldo sobre su mujer

Luis Figo pasó de héroe a traidor para los aficionados del Barcelona cuando en el mes de julio del año 2000 cambió el Camp Nou por el Santiago Bernabéu. El golpe para la afición culé fue demoledor y, a partir de ese día, cochinillos de por medio, Figo fue el enemigo número 1 del FC Barcelona.

19 años después poco ha cambiado y Figo, que pasó por El Hormiguero de Antena 3 la pasada noche, tiene que tener cierto cuidado cuando habla de su exequipo. En este caso, Pablo Motos le preguntó por la situación de caos que vive en los últimos días la Ciudad Condal.

"Recuerdo que cuando mi avión estaba aterrizando en el aeropuerto de Barcelona, vi la ciudad con su playa y sus palmeras y pensé que no me marcharía nunca. Llegué a Barcelona con 22 años y, en esa época, era una ciudad diferente de lo que estamos viendo ahora, pero no deja de ser un lugar fantástico para vivir", comentó el exfutbolista portugués.

A la entrevista con Pablo Motos, Figo fue acompañado por su mujer, Helen Sviden, y respondió a la famosa frase de su excompañero en el Real Madrid, Ronaldo, que llegó a decir "si yo tuviera la mujer de Figo no habría salido nunca de mi casa". Figo contestó de forma irónica: "Ya lo sabía porque me lo había comentado en el vestuario. Pero a él le perdono porque siempre está de cachondeo. Lo que no sabe es que yo salía de casa cuando mi mujer estaba dormida".