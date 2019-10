Gabriel Paulista está firmando buenas temporadas con el Valencia logrando el año pasado la Copa del Rey que el cuadro ché ganó en Sevilla ante el Barcelona. Su rendimiento es óptimo, pero su país natal, Brasil, no le tiene en sus planes para acudir con la selección. Tiene 28 años y no suma ninguna convocatoria con la selección brasileña.

Vista su situación personal, Paulista busca soluciones y lo hace lógicamente fuera de Brasil. En unas declaraciones para el medio brasileño, Esportate Iterativo, el central del Valencia no dudó en ofrecerse para ocupar un puesto en la selección española.

"Si no me dan opciones en Brasil abriría las puertas a la selección española. Si en España me dan esa oportunidad con mucho respeto la aceptaría. Yo continuaré siendo brasileño, si tomo esa decisión y se da la situación todos saben el porqué. Estoy haciendo un gran trabajo y no llega la llamada de la selección brasileña. Si aparece la oportunidad para la próxima Eurocopa yo voy a aceptar", sentenció Gabriel ante las cámaras.

Pese al ofrecimiento de Paulista parece complicado que Robert Moreno, actual seleccionador español, le dé la oportunidad de llegar al combinado nacional. Con Sergio Ramos como único fijo, España alterna a su lado a futbolistas como Íñigo Martínez, Mario Hermoso, Raúl Albiol o Nacho, por poner varios ejemplos. Eso sí, España no está sobrada de centrales.