Pep Guardiola pasó por rueda de prensa en la previa del partido que su equipo, el Manchester City, disputa ante en el campo del Crystal Palace este sábado a las 18:30.

Guardiola dio su punto de vista de todo menos de fútbol. Derechos humanos, la situación de Cataluña, el Clásico aplazado...

Sobre la situación que se vive en Cataluña, Pep afirma que : "No sé exactamente lo que va a pasar hoy en mi país, en Cataluña. Cómo de increíble y pacíficamente están marchando por Cataluña hacia Barcelona para dar apoyo a los políticos y activistas presos desde hace más de un año. Si la gente no estuviera convencida no marcharían millones y millones de personas de todas las ciudades de Cataluña para dar su apoyo. El comunicado que hice fue para pedir que se sienten y hablen. La comunidad internacional debe ayudarnos para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Alguien, un mediador de fuera, debe ayudarnos para sentarnos y hablar. Esta situación llegó, aunque suene increíble... Tengo amigos personales que van a pasar nueve años en la cárcel por votar. Por pedir votar. Y son millones de personas que pacíficamente van a apoyar a estas personas. Europa debe dar un paso adelante y ayudarnos para resolver este conflicto".

El entrenador del Manchester City reclama la ayuda de Europa para resolver la situación: "Derecha, izquierda... No se quieren involucrar. Necesitamos a Europa para resolver este conflicto. La gente no confía el uno en la otra, España, Cataluña... Por eso hice el comunicado. Sentaos y hablar".

Además, Guardiola, que en su día ensalzó a Qatar, un país donde no se respetan varios derechos humanos, asegura que el siempre pide su defensa a ultranza: "Los derechos humanos los defiendo aquí, en Alsasua, en Madrid... Lo dije en el comunicado. Sea donde sea me tendrán para defender los derechos humanos, aquí, en los países árabes... Debemos luchar contra el racismo, la discriminación de género, por la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre estaré ahí".

Por último, Pep no se mojó sobre el aplazamiento del Clásico: "No opino sobre ello. Debéis preguntarle a Tebas o a la Federación. Si lo hacen será porque están preocupados".