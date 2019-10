La desconexión 'social' de Tsitsipas: "He borrado todas las aplicaciones de mi teléfono"

Cayó en primera ronda de Nueva York y a partir de ahí Stefanos Tsitsipas ha tomado una decisión que ha cambiado su comportamiento y, a tenor de lo visto en las últimas semanas, sus resultados: el tenista griego ha eliminado de su día a día las redes sociales.

Tsitsipas contó en una entrevista cuándo y por qué apartó de su día a día aplicaciones como Twitter o Instagram: "Nueva York. Aquella derrota en primera ronda fue probablemente lo mejor que me ha ocurrido nunca porque eso me ayudó a descubrir muchas cosas de mímismo. Me quedé seis o siete días más allí y fue increíble. Fue importante para mí quedarme en Nueva York para reflexionar sobre lo que verdaderamente necesitaba en mi vida".

Stefanos no quiere más distracciones y reconoce que antes sí caía en las redes del mundo virtual: "Ya no miro mi Instagram cada 30 o 40 minutos como hacía antes. Eso me hacía enloquecer y me estresaba un poco. He borrado todas las aplicaciones de mi teléfono excepto mi email y Whatsapp y he notado una diferencia en mi comportamiento y en cómo me siento. Me sentía estresado cada día y ahora, curiosamente, me siento más social con la gente que me rodea.

Tsitsipas, actual número 7 del mundo y clasificado ya para la Copa de Maestros de Londres, cayó en primera ronda de Nueva York y a partir de ahí jugó y ganó la Laver Cup, cayó en el ATP 250 de Zhuhai, llegó a la final de ATP 500 de Beijing y alcanzó las semis del Masters 1000 de Shanghái ganando a Djokovic por el camino.

Los resultados le están dando la razón al joven jugador griego que si mantiene esta línea acabará el año con grandes resultados. No todo será por quitarse las redes sociales del teléfono, pero lo que es seguro es que tanta distracción no le hacía mejorar dentro de la pista.