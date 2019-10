El diario El Mundo desveló este lunes por la noche, en una información en exclusiva, que el FC Barcelona ha abonado 15 millones de euros al Atlético de Madrid para firmar la paz por el caso de Antoine Griezmann, tras denunciar la entidad rojiblanca que los culés cerraron su fichaje en un período prohibido. Además, reforzó dicha denuncia desvelando la existencia de unos mails que demostrarían que el Barça negoció el traspaso con el jugador en marzo pasado, cuando la cláusula era de 200 millones y no de 120 millones (a partir del 1 de julio), que fue la cantidad abonada por el club presidido por Josep María Bartomeu para hacerse con los servicios del atacante galo.

Además de esos 15 millones de euros, que según El Mundo el Barça ha pagado para que el Atlético no saque a la luz estos mails comprometedores que asegura tener en su poder, la entidad catalana se ha hecho con el derecho de tanteo de cinco futbolistas del Atlético, dos de los cuales pertenecen a la primera plantilla: Saúl Ñíguez y José María Giménez.

No obstante, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ha hablado este martes en Radio Marca, horas después de la publicación de esta noticia por parte de El Mundo para aclarar algunos términos. El dirigente ha confirmado el acuerdo de 15 millones con el Barça, pero lo desvincula del caso Griezmann.

"El acuerdo con el Barcelona no tiene nada que ver con Griezmann. El tema de Antoine ya se cerró con la multa ridícula de los 300 euros de la Federación. Sobre dinero no voy a hablar nada, pero lo del tanteo no tiene nada que ver con Griezmann. Tenemos ese mismo acuerdo de respeto con muchos más equipos españoles", ha afirmado el dirigente, recordando así la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que decidió imponer al Barça una multa de 300 euros por negociar de forma ilegal el fichaje de Griezmann, desestimando además el cierre del Camp Nou por un partido, tal y como proponía el juez instructor.