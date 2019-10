El sorteo de la ronda de Copa del Rey celebrado el pasado jueves 17 de octubre deparó que por primera vez en la historia de la competición participaran equipos de Regional. Evidentemente, el más reconocido en el bombo fue el FC Andorra, el equipo del que es máximo accionista el jugador del Barcelona Gerard Piqué.

Fue un día histórico para muchos equipos, que por primera vez participarán en la Copa del Rey. Entre ellos, el Club Esportiu Andratx, como campeón de la Regional Preferente de Mallorca el año pasado. Pero quizá fue a este club al que le tocó la papeleta más complicada. Porque si había un equipo que se quería evitar —el Andratx, y todos los participantes— ese era el Andorra. Recordemos que los equipos que pasen de ronda se medirán obligatoriamente en la siguiente a un club de primera división, a excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa de España.

El Andorra es, a día de hoy, un conjunto muy superior a todos los participantes en esta ronda previa. No en vano, y a pesar de ser el campeón de la Primera catalana y conseguir el ascenso, como el resto, a Tercera división, participa este año en el Grupo III de la Segunda División B, tras comprar la plaza del Reus, descendido por impagos este verano. El Andorra pagó 452.022 euros, y a base de talonario ha configurado un equipo que es en estos momentos el tercer clasificado de la categoría.

Pero precisamente por ahí ha encontrado un resquicio legal la directiva del CE Andratx, y por el que ya ha hecho llegar a la Real Federación Española de Fútbol su queja e impugnación.

Porque según las bases específicas de competición del campeonato de España de la Copa de Su Majestad el Rey, disposiciones específicas, sistema de competición, equipos participantes, se establece en su apartado F) que el bombo lo compondrán "los diez campeones de categoría territorial que resulten vencedores tras disputar una eliminatoria que se celebrará el día 13 de noviembre de 2019, entre los 18 equipos campeones de categoría territorial que asciendan a los 18 grupos de Tercera División, más los campeones de las Federaciones de Ceuta y Melilla de Fútbol. Los diez que resulten vencedores disputarán la primera eliminatoria del campeonato".

Es decir, el Andorra cumple con parte de la premisa, que es la de ser el campeón de categoría territorial (de Primera Catalana) pero no con la segunda parte de la misma, pues no se trata de un conjunto de Tercera División, sino de Segunda B.

Además, mantiene el escrito, caso de mantenerse el sorteo como resultó el pasado 17 de octubre, y en caso de que el el FC Andorra se impusiera al CE Andratx, tendría que ser obligatoriamente emparejado con un equipo del Grupo E, que es el de los Clubes pertenecientes a la Primera División (excepto Real Madrid, Barcelona, Valencia y Atlético). Y esta circunstancia podría ser objeto de impugnación por los Clubes participantes (los de Primera División) que, en lugar de enfrentarse a un equipo de Tercera División (y además recién ascendido a la categoría) lo haría ante uno de Segunda B.

"Entendemos que no es justo que los 19 equipos recién ascendidos nos enfrentemos entre nosotros, y en ese ‘grupo’ haya un equipo que desde el 29 de julio es a todos los efectos equipo de Segunda B", manifiestan desde la directiva del CE Andratx. A eso, decíamos, habría que añadir también el hecho de que para un Osasuna -por citar un ejemplo- no sería lo mismo medirse a un equipo de Tercera División recién ascendido -como sería, por ejemplo, el propio Andratx- que hacerlo al FC Andorra, a día de hoy uno de los mejores clubes de la Segunda División B.

La problemática del Reus

Toda esta situación, como comentábamos al comienzo de este texto, viene provocada por la retirada de la competición del Reus Deportiu, que si inicialmente fue descendido de Segunda B por impagos (ocupando su plaza el FC Andorra de Piqué), tras la segunda jornada de la actual temporada la Federación Territorial acordó la retirada del equipo de la competición, cuando militaba en el Grupo V de Tercera División.

Esta retirada de la competición significa automáticamente la vacante de su plaza en la competición de la Copa del Rey, según se determina en el Artículo 101 del RGRFEF (Régimen de participación en las competiciones), que establece que una entidad deportiva cuya situación concursal conlleve su entrada en proceso de liquidación, perderá su derecho de participación en la competición que fuere, y será la RFEC quien decidirá si procede o no cubrir la vacante producida.

Por tanto, esa vacante, entienden desde el conjunto mallorquín, debería ser ocupada por el FC Andorra, al igual que ya sucediera en la competición de Liga. Igualmente, esto implicaría, y según el Artículo 191 del RGRFEF, la vacante del FC Andorra en esta ronda previa recién sorteada lo que, automáticamente, podría significar la clasificación directa a la primera eliminatoria del CE Andratx.

En conclusión, lo que viene a reclamar el Club Esportiu Andratx mediante su comunicado a la RFEF es que el FC Andorra no debería haber entrado en el sorteo de la ronda previa al no ser un equipo de Tercera División sino de Segunda B; que por ello debería haber ocupado la plaza del Reus -como ya hiciera en la Liga- en la siguiente ronda de Copa del Rey; y que el Andratx, debiendo enfrentarse a otro equipo campeón de territorial y actualmente en Tercera, pero no existiendo otro conjunto en esa situación tras la realización del sorteo, y quedando por tanto su eliminatoria vacante, pueda acceder a la siguiente ronda.