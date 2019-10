Luka Modric está viviendo un periodo irregular tras un año 2018 en el que asombró al mundo con el Real Madrid y con Croacia. A día de hoy sigue buscando ese nivel que le permitió ser Balón de Oro y premio The Best y por el camino ha concedido una entrevista a el Club del Deportista.

Los temas a tratar, muy diversos. Desde sus premios individuales a las críticas que está recibiendo Gareth Bale.

Defensa a Bale

"Gareth y yo somos muy parecidos: tímidos y, a veces, no hablamos mucho. Gareth habla y entiende el español. Hay buen ambiente y se lleva muy bien con los compañeros. Está encantado disfrutando de Madrid y del mejor club del mundo. Eso sí, cada uno disfruta a su manera y hay que respetar su manera de ser. Es ejemplar con su comportamiento. Yo me llevo genial con él".

Premio The Best y Balón de Oro

"Ha sido un reconocimiento a toda mi carrera y, en concreto, el premio a un año muy bueno con el Real Madrid. Y también por llegar a la final del Mundial con un país como Croacia, que para nosotros es algo que no se puede explicar con palabras. No me gusta hablar de mí, pero creo que, además, en el apartado individual jugué una muy buena temporada, y la gente lo ha sabido ver y reconocer. No es casualidad cuando tanta gente, de diferentes ámbitos, se pone de acuerdo en algo como esto".

Su cambio de posición con Mourinho

"Nos tendríamos que ir un poco atrás, a mi época con el Tottenham. Yo siempre jugaba en la zona de la mediapunta. Incluso tirado a la banda. Y, después, el primero en ponerme en esa posición fue Harry Redknapp. Con Slaven Bilic, exentrenador de la selección croata, ahí me bajaron a la posición de mediocentro puro. Es verdad que cuando vine con Jose Mourinho volví a situarme al principio en una posición más adelantada, pero al final de temporada, que posiblemente la gente no lo recuerde, el mismo Mourinho, a partir del partido contra el Manchester en Old Trafford, me colocó de mediocentro puro, mas atrás. Ya con Ancelotti me mantuve ahí".

El gol de Ramos que cambió todo

"El Real antes ya había ganado mucho, es cierto, pero llevaban 12 años sin levantar una Champions. Este gol cambió algo. Desde ahí empezamos a ser más fuertes en Europa y los equipos volvieron a temernos. Eso en fútbol se nota. La mentalidad fue muy importante, porque estar 12 años hablando de "la Décima, la Décima, la Décima...". Con Mourinho fueron tres veces en semifinales. Costó superar esta barrera mental".