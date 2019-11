Zidane analiza la situación de Vinicius, Rodrygo o Bale y dice que "Valverde no es como Pobga"

Zidane habló en rueda de prensa en Valdebebas antes de que el Real Madrid se mida este sábado al Betis en el Santiago Bernabéu en la duodécima jornada de LaLiga.

Valverde: "No creo que sea un Pogba Low cost. Es un jugador joven, con mucho futuro y también con presente. A mí no me sorprende, es un jugador importante."

Gareth Bale: "Este tema ya está antiguo. Bale ya está aquí, poco a poco aprendiendo. Nosotros estamos con él y para que vuelva con el equipo."

Cuadro de ansiedad de Marcelo antes de la final de Champions: "No sabía de esas declaraciones. Pero es normal estar nervioso antes de una final de Champions. Estás más estresado, es completamente normal. Yo lo he vivido de jugador, cuando llega el partido se cambia el chip y estás en tu partido".

Rodrygo y Vinicius: "Todos los jugadores que están aquí en la primera plantilla saben que tienen que estar preparados. No tiene nada que ver que esté jugando últimamente Rodrygo con Vinicius.

La posición de Vinicius: "Él se encuentra mejor en esa banda izquierda. Él, a esta edad, tiene que jugar donde esté más cómodo. Pero tiene calidad para jugar en más posiciones".

Hazard: "Tu lo has visto mejor y nosotros también. Le falta es enseñar y marcar con regularidad pero no estamos preocupados. Lo vemos cada día mucho mejor y era normal tener un poco de tiempo con él. No creo que sea tímido. Contra el Galatasaray disparó en las que tuvo. Él ve cosas que muchos otros no ven".

Tiene ya un once titular: "Hay jugadores que están mejor o peor. No tengo un 'Plan A' o un 'Plan B'. Eso es lo que más me molesta. Yo intento elegir a los que mejor están, pero puedo cambiar. No me gusta que se diga que tenga un equipo A o un equipo B o C. No es verdad".