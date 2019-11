El Celta no espera más y destituye a Fran Escribá

El Getafe agravó la delicada situación del Celta con una victoria en Balaídos (0-1) en un partido trabado y con escasas oportunidades que decidió el brasileño Kenedy al aprovechar un error defensivo celeste.

Horas después del partido, el club se reunió para tomar una decisión que finalmente ha desembocado en la destitución de Fran Escribá.

Comunicado del Celta de Vigo:

Fran Escribá y su cuerpo técnico no seguirán al frente del banquillo del RC Celta. El club desea transmitir su más sincero agradecimiento, tanto al entrenador valenciano como a sus colaboradores por su trabajo, profesionalidad y esfuerzo demostrado durante su etapa en el RC Celta. Para el recuerdo de la familia celtista quedará la permanencia cosechada la pasada temporada en el marco de A Nosa Reconquista. El RC Celta desea a Fran Escribá y sus ayudantes el mayor de los éxitos en el futuro, tanto en lo profesional como en lo personal.

Antes de conocerse la decisión, Fran Escribá ya había hablado de su posible futuro aunque no se veía fuera todavía: "Mi forma de ser no es aferrarse a un contrato. Mi confianza en el grupo continúa intacta. La plantilla es cierto que siempre muestra su apoyo al cuerpo técnico, pero solo con eso no se sale de ahí. Tenemos que hacer muchas más cosas".