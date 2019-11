¿Mourinho ocupando el mismo sitio que ocupó Wenger en el Arsenal?

José Mourinho y Arsène Wenger vivieron durante muchos años una rivalidad que fue más allá de los terrenos de juego. El técnico luso siempre calificó al entrenador del Arsenal como un míster acostumbrado a perder mientras que él era más ganador. Desde el bando 'gunner', Wenger también llamó ‘llorón’ a Mourinho en innumerables ocasiones. En un derbi de Londres casi llegaron a las manos en la banda.

"Mañana nos enfrentamos los dos entrenadores con mejor récord en la Premier. Yo tengo tres títulos y Wenger otros tres. Creo que él tiene vuestro respeto y yo no lo tengo. Mi último título en la Premier fue hace 18 meses, no hace 18 años y creo que no se me respeta", llegó a comentar Mourinho en uno de sus últimos enfrentamientos.

Tras muchos piques entre ambos, la relación se ha reconducido y actualmente pueden incluso compartir tertulias televisivas sin ningún tipo de problema, pero lo más curioso puede llegar con una de esas jugadas inesperadas del destino. Según informa The Times, Mourinho ya habría hablado con la cúpula del Arsenal para ser el recambio de Unai Emery si los 'gunners' prescinden del técnico español.

Si finalmente Mourinho llega al Emirates Stadium será él el que tenga la obligación de devolver al Arsenal al ciclo ganador y no perdedor que tanto le recordó a Wenger y con el que siempre presionó al míster galo.